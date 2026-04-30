Zájemci o dotace z Nové zelené úsporám budou muset nově vyplnit renovační pas


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Změny v Nové zelené úsporám
Ministerstvo životního prostředí představilo renovační pas, který energetičtí specialisté začnou vydávat od čtvrtka. Tento dokument zhodnotí stav budovy a navrhne renovaci, aby byla účelná. Bude sloužit těm, kteří budou chtít žádat o podporu z Nové zelené úsporám.

Příklad využití renovačního pasu nabízí panelový dům v pražských Modřanech. Vyrostl pro několik rodin v roce 1992 a nyní už potřebuje rekonstrukci. Renovační pas řadí dům do kategorie E a navrhuje tři etapy, jak ho vylepšit.

Pavel Svoboda jako energetický specialista a předseda Cechu pro zateplování budov doporučuje v první etapě zateplení fasády a střechy a výměnu oken. Tedy ty největší úspory, které by ho posunuly do třídy energetické náročnosti budovy C.

Renovační pas popisuje i to, na kolik jednotlivá opatření přijdou a co ušetří. K žádosti o podporu z Nové zelené úsporám bude nezbytný, ale nezavazuje majitele, že by se musel pustit do všech etap. „Může využít třeba letos první etapu, která se bude zaměřovat na nejefektivnější opatření, a za dva roky přijít a požádat si třeba o podporu té druhé,“ přiblížil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Diskuze v Otázkách Václava Moravce

Novinka vzniká podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) i proto, že v minulosti ne vždy byly peníze využité účelně a dotace také mohly zvyšovat ceny. „Bylo trošičku podezřelé, že obdobné systémy vyskakovaly v jiných cenách. A z těchto důvodů jsme připravili i standardní ceny za různé produkty,“ uvedl Červený.

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) řekl, že je dobře, když vzniká renovační pas. „Ale říct o každém, kdo si bral dotaci z ministerstva životního prostředí, že ho ta firma okradla, chci po něm nějakou statistiku, nebo data... nedá se ta věc paušalizovat,“ uvedl také.

„Díky renovačnímu pasu už na začátku vím, co mě čeká. To znamená, že si dokážu jakožto majitel daleko lépe představit, co mě to bude stát,“ řekla ředitelka Šanci pro budovy Marta Gellová. Domácnosti ohrožené energetickou chudobou získají dokument zdarma, ostatním na něj stát přispěje tři tisíce korun na rodinný dům a pět tisíc na bytový.

Nová zelená úsporám nyní bude pokračovat hlavně formou bezúročných úvěrů, ty mají být k dispozici od září. Dotace zůstanou pouze pro nízkopříjmové domácnosti, od června by měly mít možnost požádat až o 400 tisíc.

Seznam odborníků, kteří můžou renovační pas vystavit, je na webu Nové zelené úsporám. Podrobnosti k podpoře chce resort představit v polovině května.

Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu, řekl v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Připomněl také, že tato středoasijská země je největším producentem uranu na světě a má bohatá naleziště i dalších surovin. Česko by s Kazachstánem mohlo spolupracovat například v oblasti vědy a výzkumu jádra či v dalších strategických otázkách. Babiš uvedl, že v Kazachstánu propagoval i české zbrojařské firmy.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

VideoMusíme přestat moralizovat, řekl nový šéf lidovců Grolich

Cílem lidovců je podílet se po dalších parlamentních volbách na řízení státu a být ve vládě klíčovou stranou, prohlásil nový předseda KDU-ČSL Jan Grolich. Aby se tak dle něj stalo, strana musí vědět, jaké jsou její nedostatky. „Za mě je to moralizování. Neměli bychom mluvit lidem do života, a naopak být v naší práci i komunikaci profesionálnější,“ vyjmenoval. Lidovci mají podle Grolicha hospodářskou strategii, vizi a jasné priority. „Myslím, že dlouhodobou chybou nejen lidovců je to, že zde nebyly jasné priority,“ zmínil v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
před 9 hhodinami

Výběr Řehkova nástupce vrcholí. Šanci mají čtyři generálové

Výběr nového náčelníka generálního štábu české armády jde do finále. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) zúžil výběr kandidátů na čtyři generály, které už osobně představil i premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Oba politici to potvrdili.
před 10 hhodinami

Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

Za případy sexuálního útoku a pětatřicet případů vydírání uložil ve středu Obvodní soud pro Prahu 8 psychiatru Janu Cimickému pětiletý trest vězení. Na deset let mu také zakázal výkon lékařské praxe. Opět ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby, podle které se muž činů dopustil převážně vůči pacientkám. Cimický musí poškozeným rovněž zaplatit náhradu nemajetkové újmy, ženy dohromady požadují zhruba šest milionů korun. Psychiatr ke středečnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Jeho advokát Miroslav Kučerka podal na místě odvolání.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Z obchodního centra ve Zlíně evakuovali kvůli neznámé látce přes sto lidí

V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14. hodiny asi 150 lidí, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik osob ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Centrum se veřejnosti znovu otevřelo před 18. hodinou. Specialisté nenaměřili v ovzduší žádné zvýšené škodliviny.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček

Podnikatelé zvolili ve středu na celostátním sněmu v Praze za prezidenta Hospodářské komory ČR na další tři roky opět Zdeňka Zajíčka, který byl jediným kandidátem. Komora upřesnila, že získal 184 hlasů ze 200. Zajíček vede komoru od roku 2023, kdy vystřídal ve funkci Vladimíra Dlouhého. Hospodářská komora sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a zhruba 140 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Evropská komise se rozhodla zažalovat Česko a Maďarsko kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Záležitostí by se měl nyní zabývat Soudní dvůr Evropské unie. České ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, že věc se netýká pozdního zavedení právního předpisu EU do českého práva, ale právního sporu ohledně správnosti provedení některých ustanovení. Dodalo, že už zahájilo legislativní práce ke splnění zbylých požadavků.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
