Zájemci o dotace z Nové zelené úsporám budou muset nově vyplnit renovační pas

Ministerstvo životního prostředí představilo renovační pas, který energetičtí specialisté začnou vydávat od čtvrtka. Tento dokument zhodnotí stav budovy a navrhne renovaci, aby byla účelná. Bude sloužit těm, kteří budou chtít žádat o podporu z Nové zelené úsporám.
Příklad využití renovačního pasu nabízí panelový dům v pražských Modřanech. Vyrostl pro několik rodin v roce 1992 a nyní už potřebuje rekonstrukci. Renovační pas řadí dům do kategorie E a navrhuje tři etapy, jak ho vylepšit.
Pavel Svoboda jako energetický specialista a předseda Cechu pro zateplování budov doporučuje v první etapě zateplení fasády a střechy a výměnu oken. Tedy ty největší úspory, které by ho posunuly do třídy energetické náročnosti budovy C.
Renovační pas popisuje i to, na kolik jednotlivá opatření přijdou a co ušetří. K žádosti o podporu z Nové zelené úsporám bude nezbytný, ale nezavazuje majitele, že by se musel pustit do všech etap. „Může využít třeba letos první etapu, která se bude zaměřovat na nejefektivnější opatření, a za dva roky přijít a požádat si třeba o podporu té druhé,“ přiblížil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.
Novinka vzniká podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) i proto, že v minulosti ne vždy byly peníze využité účelně a dotace také mohly zvyšovat ceny. „Bylo trošičku podezřelé, že obdobné systémy vyskakovaly v jiných cenách. A z těchto důvodů jsme připravili i standardní ceny za různé produkty,“ uvedl Červený.
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) řekl, že je dobře, když vzniká renovační pas. „Ale říct o každém, kdo si bral dotaci z ministerstva životního prostředí, že ho ta firma okradla, chci po něm nějakou statistiku, nebo data... nedá se ta věc paušalizovat,“ uvedl také.
„Díky renovačnímu pasu už na začátku vím, co mě čeká. To znamená, že si dokážu jakožto majitel daleko lépe představit, co mě to bude stát,“ řekla ředitelka Šanci pro budovy Marta Gellová. Domácnosti ohrožené energetickou chudobou získají dokument zdarma, ostatním na něj stát přispěje tři tisíce korun na rodinný dům a pět tisíc na bytový.
Program bude pokračovat formou bezúročných úvěrů
Nová zelená úsporám nyní bude pokračovat hlavně formou bezúročných úvěrů, ty mají být k dispozici od září. Dotace zůstanou pouze pro nízkopříjmové domácnosti, od června by měly mít možnost požádat až o 400 tisíc.
Seznam odborníků, kteří můžou renovační pas vystavit, je na webu Nové zelené úsporám. Podrobnosti k podpoře chce resort představit v polovině května.