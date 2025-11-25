Americký prezident Donald Trump chce navrženým plánem pro ukončení ruské války na Ukrajině vrátit opět míček do hry, která znamená dostat obě strany k jednacímu stolu a uzavřít příměří, řekl v Interview ČT24 vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Trump podle něj nechce, aby to bylo za pět dní vyřešeno, ale aby se tomu věnovaly všechny strany na maximum. Jde o jeden z dalších pokusů, uvedl Kopečný. Zároveň se domnívá, že Trumpova taktika „udělejte to okamžitě“ ukazuje na důraz, který situaci prezident USA přikládá. Podle Kopečného má Trump pocit, že je to pro něj směrodatné v kontextu toho, jak si myslí, že bude vnímán historií. Chce být vnímán jako největší světový mírotvorce, dodal Kopečný. Rozhovor s vládním zmocněncem vedla moderátorka Tereza Řezníčková.
Nová strategie proti antisemitismu dává důraz na bezpečnost i vzdělání
Incidentů spojených s nepřátelstvím či předpojatostí proti Židům přibývá. Výjimkou není ani Česko, kde úřady v roce 2024 zaznamenaly třiatřicet trestných činů motivovaných antisemitismem. Federace židovských obcí (FŽO) v tuzemsku vloni zaznamenala 4694 antisemitských incidentů, což je meziročně o 366 více. I proto pro boj s tímto jevem vznikla nová strategie, kterou schválila končící vláda.
Trump chce svým plánem opět vrátit míček do hry, říká Kopečný
Češi se ve velkém stěhují do německé Žitavy. Důvody zjišťovali Reportéři ČT
Češi jezdí za hranice nakupovat, mnoho lidí i pracovat. Do německé Žitavy, kousek za hranicemi Libereckého kraje, se ale začali ve velkém také stěhovat. A to třeba i z Prahy. V Žitavě jsou výrazně levnější byty, domy i zahrádky, děti tam chodí do česko-německých škol. I ve většině obchodů a restaurací mluví personál částečně česky. A z malebného německého města není problém dojíždět do Česka za prací. Jak se žije v Žitavě, natáčel pro Reportéry ČT David Vondráček.
Cestující požadují kompenzace po srážce vlaků na Českobudějovicku
České dráhy se začaly zabývat odškodněním cestujících ze čtvrteční srážky vlaků na Českobudějovicku. Větší lékařské ošetření potřebovalo 47 lidí. Policisté zatím nikoho neobvinili a poškozené stále vyslýchají. Jeden z cestujících, se kterým ČT hovořila, během srážky upadl na stolek a skončil v nemocnici s pohmožděným hrudníkem. Sám říká, že srážku psychicky zvládl, ale ve vlaku si už bude sedat zády ke směru jízdy. Stejně jako ostatní cestující i on žádá dopravce o odškodnění.
Děti, které čelily ve vlaku rasismu fanoušků, pozve FAČR na mezinárodní utkání
Malé romské fotbalisty z organizace Mongaguá, kteří v sobotu čelili ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků z Ostravy, pozve Fotbalová asociace ČR (FAČR) na příští mezinárodní utkání. Na setkání, které iniciovala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, to řekl předseda FAČR David Trunda. Incident prošetřuje i policie včetně toho, proč jel vlak s několika stovkami fanoušků bez policejního doprovodu.
Automobilky v Česku se obrací k elektroautům
Automobilový průmysl se mění. I páteř tuzemské ekonomiky se čím dál víc obrací k elektromobilitě. Na přechod k novým pohonům je technologicky připravená i řada dodavatelů, včetně závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. Automobilka vyrábí dva plně elektrické modely vozů. Auta s alternativními pohony sjíždí i z linky nošovického závodu Hyundai. Ten navzdory současným odstávkám výroby plánuje jejich zastoupení navýšit. Závod Toyoty v Kolíně už vyrábí pouze hybridy. V příštích letech to mají být čistě elektrická auta a baterie.
Jihomoravská ODS si zvolila do čela Crhu, na celostátní úrovni podpořila Kupku
Předsedou jihomoravské krajské organizace občanských demokratů se na regionálním sněmu v Brně stal dosavadní místopředseda Jiří Crha. Vedením byl už pověřený, a to od června, kdy bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek kvůli bitcoinové kauze pozastavil členství v ODS a oznámil rezignaci na funkci předsedy. Na celostátního předsedu sněm nominoval místopředsedu strany a ministra dopravy v demisi Martina Kupku. O nástupci Petra Fialy se rozhodne v lednu.
Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování
Sněmovní rozpočtový výbor v pondělí hlasy vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů doporučil, aby dolní komora vrátila návrh státního rozpočtu k přepracování končící vládě. Kabinet by v něm měl mimo jiné přepracovat příjmy rozpočtu podle listopadové makroekonomické predikce. Podle končícího premiéra Petra Fialy (ODS) se vláda v demisi poradí, jak bude v případě vrácení rozpočtu postupovat. Řešení je podle něj více.
