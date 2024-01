Tresty za verbální útoky by neměly být drakonické, míní šéf žalobců. Svoboda projevu má meze, dodává Antoš

Policie v souvislosti se střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v pátek registrovala 149 případů vyhrožování jeho napodobením nebo schvalování činu. Podle nejvyššího státního zástupce Igora Stříže kriminalisté svou práci dělají dobře. Upozornil ale, že jde především o verbální trestné činy, za které by se neměly ukládat příliš přísné tresty. S tím i souhlasí ústavní právník Marek Antoš. „Ale nejde to říci paušálně. Může nastat okolnost daného výroku, kdy je potřeba sáhnout k silnější represi,“ uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce. Příkladem podle něj může být třeba výrok směřující ke konkrétní akci.

„Špatná zpráva je, že se takové reakce vůbec vyrojily. Ale dobrá zpráva je, že policie koná,“ okomentovala situaci místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Po teroristických útocích například v Paříži či Manchesteru se dle eurokomisařky vždy následně objevilo schvalování činu, oslavování pachatele či vyhrožování. „Je to vždy reakce na sociálních sítích, bohužel to funguje i jako inspirace a instruktáž,“ podotkla.

Stříž poděkoval policii, že se schvalujícím reakcím na sociálních sítích věnuje, svou práci podle něj koná dobře. „Policie umí dobře identifikovat lidi, kteří využívají sociální sítě, aby tam prezentovali své názory. Myslím, že je dobře, že postupuje ofenzivně a případy stíhá,“ poznamenal.

Na druhou stranu dle Stříže jde zejména o verbální trestné činy, které by dle něj neměly být přeceňovány. „Je to jen slovní nebo písemné prohlášení těch osob, represe by tak neměla být příliš přísná, neměly by se za ně ukládat drakonické tresty,“ myslí si.