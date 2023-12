Svědci vylíčili, jak se před střelcem snažili schovat

Přibývá očitých svědectví střelby na Filozofické fakultě UK. Mnozí lidé popisují, jak těžké bylo pochopit skutečnost toho, co se děje. Veřejnost se také postupně dozvídá první jména obětí. Jsou mezi nimi studenti i pedagogové. Lidé vyjadřují svůj šok a otřesení.

Docentka Ústavu českých dějin Daniela Tinková se zase spolu s dalšími skrývala v učebně. „Byli jsme ve druhém patře. Sice ne úplně nahoře, kde se to dělo, ale ne úplně dole, tak mi přišlo nejbezpečnější, když zůstaneme na místě. V té chvíli, kdy jsme se tam zabarikádovali, telefonovalo se na policii a dostali jsme instrukce, ať jsme zticha, zhasneme a sedneme si na zem. Když jsme ztichli, tak jsme výstřely slyšeli,“ uvedla.

Mnozí svědkové střelby si zpočátku neuvědomovali, co se děje. Například odborný asistent Ústavu anglofonních literatur a kultur David Vichnar se zrovna nacházel v zaseknutém výtahu a výstřely považoval za snahy opravářů ho zprovoznit. „Bouchal jsem na dveře, snažil jsem se na sebe upoutat pozornost, což tedy vzhledem ke kontextu situace nebyl nejlepší nápad,“ zmínil.

Za nejhorší chvíli považuje dobu, po kterou si psal s přáteli a kolegy, kteří se během útoku ve škole nacházeli. „Oni sami pořádně nevěděli, co se děje,“ uvedl. „Měl jsem od nich informace, že slyší střelbu, slyší křik.“

Student historie Martin Wolf se vraždění střelce vyhnul. Pracuje v jedné z tamních knihoven, ale na fakultě se stavil jen dopoledne, aby se ujistil, že se za něj najde náhrada, protože se necítil onen den dobře. „Přišel jsem na kolej a chvíli potom mi začaly chodit dotazy, jestli jsem v pořádku, jestli se mi něco nestalo. Napřed jsem nechápal, co se děje, pak jsem se samozřejmě kouknul do médií a viděl jsem, že je hlášená střelba v oblasti naší fakulty,“ popsal.

„Běželi jsme nahoru, z toho třetího do čtvrtého patra, kde ten střelec možná ještě byl,“ popsal své zkušenosti student Michal Štaffl. „Tam jsem viděli bohužel zavražděného člověka, takže jsme pak utíkali dolů a tam jsem se schovali v jedné učebně, kde nás zamkl učitel,“ řekl. Tam jeho skupina zůstala asi čtyřicet minut, než vyšla ven. Štaffl ocenil výkon záchranných složek. „Je fakt dobré, že ta policie tam dorazila hodně brzy. Protože to určitě pomohlo zachránit i můj život,“ prohlásil.

„S tím denním odstupem mám pocit, že teprve teď mně, a nejsem v tom určitě ojedinělý (...), začala docházet v plné šíři váha toho, co se stalo,“ svěřil se. „Nabouralo to ducha toho místa, které jsme všichni doteď brali jako strašně bezpečné prostředí pro diskuzi, pro kamarádství, pro výuku. A právě toho se teď podle mě všichni trochu bojíme: jakým způsobem se tam do toho budeme vracet,“ řekl.

Své svědectví poskytli i další studenti fakulty. Jedna ze studentek bohemistiky se nacházela v nejvyšším patře, kde vrah zabíjel, a podařilo se jí uniknout na střechu. Studentka Vanessa Schrámková zase vylíčila, jak probíhalo opouštění budovy a zásah policistů ve spodním patře.

Ošetření raněných

Zraněné záchranáři rozvezli do pražských nemocnic. Část z nich musela podstoupit operaci. O dva pacienty v těžkém stavu pečují zdravotníci ve Fakultní nemocnici v Motole. Tam včera lékaři ošetřili sedm lidí z filozofické fakulty.

„Ty méně závažné byly případy střelných poranění končetin, ale těch bylo méně nebo byly sdruženy s ostatními střelnými poraněními. Naprostá většina pacientů měla střelná poranění buď hrudníku, nebo břicha, nebo obou oblastí,“ popsal primář urgentního příjmu v Motole Jiří Karásek.