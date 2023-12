„Třísky létaly přes učebnu.“ Studentka popsala útěk před střelcem na filozofické fakultě

Část studentů dokázala před vrahem z Filozofické fakulty UK uprchnout na střechu budovy a následně na venkovní římsu. Jedna z těchto studentek se rozhodla své zkušenosti popsat pro Českou televizi. Při seskoku na balkon si způsobila zranění kotníku, dokázala se s ostatními ale dostat do bezpečí. Po operaci by se měla v pátek vrátit domů do domácí péče.

Osoby schovávající se na venkovní římse zachytily fotoaparáty a kamery médií i veřejnosti. „Doufala jsem, že to bude stačit, že budeme tam za rohem na té střeše a do té doby to policie nějak vyřeší,“ zmínila mladá dívka. Rány se pak ale začaly ozývat i ze střechy. Dodala, že při spouštění se na římsu na okamžik zahlédla i pachatele. „Šlo tam opravdu o sekundy. Kdybych se spustila o pár vteřin později, tak nevím, jak by to dopadlo.“