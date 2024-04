Spor ohledně kauz vládních politiků. V ANO mají sami máslo na hlavě, zaznělo v debatě ČT

„My jsme se chtěli bavit o věcech, které se snažíme marně prosadit v Poslanecké sněmovně,“ prohlásil Nacher. Také řekl, že se o to bude ANO pokoušet i nadále. „To je prostě úděl opozice,“ dodal. Kdyby se podobné kauzy točily kolem hnutí ANO, vládní strany by dělaly mimořádné schůze taky, myslí si. Podobně to vidí i s kauzou Dozimetr.

Podle Richterové je hlavní, že Fiala svou chybu uznal a omluvil se. „To si myslím, že je o dost lepší, co se týče politické kultury, než jsme tady byli zvyklí,“ podotkla. Myslí si, že kdyby ANO skutečně chtělo bojovat proti korupci, požadovalo by například místo mimořádné schůze projednání zákona o lobbování, ve kterém je podle ní významné protikorupční opatření. ANO třeba také blokovalo zákon o střetu zájmů. „Chtějí o tom jenom mluvit, ale sami mají máslo na hlavě,“ řekla.

Hnutí STAN podle místopředsedy strany Laciny na kauzu Dozimetr zareagovalo nejrychleji, jak to jen šlo. „Teď můžeme skutečně čekat už jen na ten soudní verdikt,“ podotkl. Řekl, že hnutí ANO sleduje mimořádnými schůzemi politické cíle a snaží se lidem dostat do hlavy tvrzení, že STAN se rovná organizovaný zločin. „Schůze používají jako nástroj propagace a my bychom rádi sněmovnu používali jako nástroj práce,“ doplnil.

Podle Kotena nevrhá ani jedna z kauz na vládu dobré světlo, obě je považuje za velmi závažné. „Kladu si otázku, jak může (Petr Fiala) vést stát, pokud neví, kde má jaké peníze, jakým způsobem se s nimi hospodaří a jak ta kampelička funguje. Já se skoro začínám bát,“ prohlásil. Ohledně kauzy Dozimetr zase připomněl to, že ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) používal v minulosti šifrovací telefonní aplikaci, kterou měla používat také skupina obviněných v kauze Dozimetr. „Nedává mi to smysl (proč by aplikaci někdo měl),“ řekl.