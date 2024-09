Spolupráce ANO a ODS v krajích Mračkové Vildumetzové nevadí, Kupka před tím varuje

ČT24

, vik

před 32 m minutami | Zdroj: ČT24

Události, komentáře: Kupka, Mračková Vildumetzová, Peksa a Koten v debatě o volbách (zdroj: ČT24)

Výsledky krajských voleb jsou podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) opoziční úspěch, a naopak neúspěch vládních stran. Z debaklu, který podle něj kromě Pirátů zaznamenalo i SPOLU a ODS, se chce poučit, řekl v Událostech, komentářích. Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) i Radek Koten (SPD) míní, že tak strany pětikoalice dopadly hlavně proto, že voliči jejich vládě nevěří, jelikož neplní sliby. I Mikuláš Peksa (Piráti) má pocit, že nedodržela některé závazky a nevidí tak důvod, proč by jeho strana měla ve vládě nadále zůstávat.

„Tyto volby především ukázaly, že mnoho lidí není spokojeno s konáním současné vlády,“ míní Mračková Vildumetzová. „Vláda občanům něco slibovala a v žádném případě sliby neplní. Řada občanů tak vládě nevěří,“ dodala. „Je to nepochybně opoziční úspěch a rozhodně to není úspěch vládních stran,“ připustil ministr dopravy Kupka. Tvrdí však, že vláda své sliby plní. Jako příklad uvedl investice do dopravní infrastruktury, podporu obranyschopnosti státu či důchodovou reformu. „Musíme vysvětlit lidem, že tyto změny jsou důležité pro jejich život,“ sdělil. Debakl, který podle něj SPOLU a ODS zaznamenaly, by jednotlivé strany měly vyhodnotit a poučit se z něj.

Koten míní, že krajské volby byly debaklem hlavně pro Piráty, ale i pro ostatní strany vládní koalice. Kritizoval vládní důchodovou reformu, i zvyšování daně z nemovitosti. Stejně jako Mračková Vildumetzová soudí, že voliči stranám kabinetu nedůvěřují, což se podle něj ve volbách projevilo. „Vládě se to jako celku nepovedlo, Piráti jsou postiženi asi nejvíc,“ uznal Peksa. Myslí si, že je to tím, že pirátští voliči čekali, že se strana bude tvrději stavět proti „asociálním krokům, které vláda dělá a které negativně dopadají na hospodářskou situaci českých domácností.“ Pirátská strana přišla o 96 krajských zastupitelů a bude mít jen tři v Plzeňském kraji. Kvůli špatným výsledkům v neděli rezignovaly špičky strany, včetně předsedy Ivana Bartoše.

Vztah s celostátní politikou Podle Mračkové Vildumetzové je krajská politika napojená na celostátní. V debatě v Událostech, komentářích poukázala na to, že kraje potřebují aktivní spolupráci vlády, čehož se jim podle ní nedostalo. „(Karlovarský) kraj vládu nezajímá, žádná konkrétní pomoc tam není,“ tvrdí. S tím, že se celostátní politika propisuje i do kraje, souhlasí také Koten. Zmínil například, že zdražování elektřiny, plynu nebo pohonných hmot se promítá i do hospodaření regionů a do jejich rozpočtů. „A pokud je v daném kraji nedostatek zdravotního personálu, tak je to také vizitka vlády,“ uvedl Koten v narážce na Karlovarský kraj.

Kupka tvrdí, že vládní strany se o kraje aktivně zajímají a regiony navštěvují. Poukázal také na to, že v regionech, kde voliče dokázaly oslovit výrazné osobnosti, vyhrály jiné strany než ANO. Mezi nimi je například Jihočeský kraj, kde triumfovala ODS tamního hejtmana Martina Kuby. „Nedokázali jsme ale najít tak silné osobnosti, které by byly schopné zvednout vlajku koalice SPOLU a zlomit ten celostátní tlak,“ uvedl Kupka. Dodal ale, že v úspěchu hraje roli více faktorů, včetně celostátní politiky. „I když jsme v některých krajích nezvítězili, tak jsme velmi posílili,“ upozornila Mračková Vildumetzová. Souhlasí s tvrzením Kupky, že v mnoha případech velkou roli hrají výrazné krajské osobnosti, čímž si vysvětluje porážku ANO v Jihočeském a Jihomoravském kraji.

Průběžné výsledky krajských voleb Celé Česko Loading... Loading... Aktualizace 60 s Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Mapa krajů Mapa okresů Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Loading... Loading... Loading... Loading... 1. místa 2. místa 3. místa Všechny kraje (sečteno okrsků 0,00 %) Zdroj: ČSÚ, ČT24

Peksa by ve vládě nesetrval O budoucnosti Pirátů i novém vedení strany, které v důsledku špatných výsledků rezignovalo, bude rozhodovat celostátní fórum 9. listopadu. Podle Peksy bude potřeba hlavně vyjasnit působení strany ve vládě, která ani podle něj nemá důvěru voličů a ztrácí ji zejména u těch pirátských. „Odchod z vlády může být jedním z řešení, jelikož nám nenabízí nic, za co bychom se dokázali postavit,“ uvedl Peksa. Kupka nerozumí gestu Pirátů, kteří kabinetu předali požadavky, za kterých by pro ně mělo smysl v něm dále setrvávat. „Přijít s tím teď vypadá, jako kdyby to měla být zástěrka na další plánované kroky,“ míní Kupka. Peksa poté ve svém vyjádření přitvrdil a řekl, že podle něj již pro Piráty nemá smysl ve vládě setrvávat, ale chápe, že kolegové ještě zformulovali požadavky, které by je o tom přesvědčily. „Věci, které chtěla Pirátská strana zrealizovat – můžeme mluvit o manželství pro všechny, legalizaci konopí a podobně – tak se nedějí,“ poukázal Peksa. „Třeba pět procent na vzdělávání tam také není. Tyto věci se nedějí a pokud jako volič nedostávám to, co bych od vlády čekal, tak očekávám, že moje strana v ní nebude setrvávat,“ dodal bývalý místopředseda strany.