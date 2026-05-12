Soud pravomocně uložil řidiči tramvaje prospěšné práce za konflikt s Ukrajinci


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi dvě stě hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku, páru musí rovněž uhradit odškodné 55 tisíc korun. Rozhodnutí odvolacího Městského soudu v Praze je pravomocné. Bejvl v minulosti vinu popřel, úterní rozhodnutí nekomentoval.

Bejvl byl původně obžalovaný z hanobení národa a výtržnictví, soudy ho uznaly vinným pouze u druhého z trestných činů. Dospěly k názoru, že řidičovy slovní projevy vůči páru nebyly hrubě urážlivé a že společenská škodlivost jeho jednání nebyla tak vysoká, aby skutek bylo možné kvalifikovat jako hanobení národa.

„Rétorika pana obžalovaného byla ohavná, takhle skutečně postupovat nelze,“ prohlásil v úterý předseda odvolacího senátu Tomáš Kubovec. Aby ale Bejvl naplnil znaky trestného činu hanobení národa, muselo by se dle soudce jednat o naprosto excesivní výroky. Uložený trest je dle Kubovce naprosto přiměřený.

Incident v tramvaji

Incident se stal loni 27. února v Praze v tramvaji číslo 7. Ukrajinský pár v ní cestoval se svým dvouletým vnukem, který několikrát udeřil do kabiny řidiče a poskakoval obutý po sedadle. Řidič k trojici na zastávce Vršovické nádraží došel a vyčetl jí, že „zasvinili tramvaj“. Když si podle jejich řeči dovodil, že jsou z Ukrajiny, vyzval je mimo jiné opakovaně, ať vypadnou ven, nebo zavolá policii. Použil i sousloví „zasraní Ukrajinci“ a sdělil jim, že nemají právo být v této zemi.

Podle rozsudku také udeřil třiašedesátiletého muže pěstí do krku, a když dvojice vystoupila a fotila si ho, pohrozil jí tyčí na výhybky.

Řidič tvrdí, že mu cizinec vulgárně nadával

Bejvl nesouhlasí ani s popisem skutku, ani s právní kvalifikací. Ke konfliktu před Obvodním soudem pro Prahu 10 uvedl, že se snažil zajistit bezpečnost a plynulost provozu. Tvrdí, že si s cestujícím příliš nerozuměli kvůli jazykové bariéře, muž ale odmítal přemístit dítě ze sedadla do kočárku. Řidič rovněž trvá na tom, že mu cizinec vulgárně nadával. Své vlastní následné výroky Bejvl označil za osobní zkrat. Zároveň popřel, že muže udeřil a že mu hrozil tyčí.

Státní zástupce v odvolání trval na tom, že pohnutka Bejvla byla nenávistná. Požadoval, aby soud muže potrestal i za hanobení národa a uložil mu podmíněný trest nebo mu navýšil počet hodin prospěšných prací. Bejvl naopak odvolací soud žádal, aby soud čin překvalifikoval jako přestupek, případně aby ho obžaloby zprostil. Obě odvolání městský soud v úterý zamítl.

Videozáznam části incidentu se krátce po události objevil na sociálních sítích, chování řidiče kritizovali mnozí politici i zástupci Prahy. Bejvl se poté s pražským dopravním podnikem dohodl na ukončení pracovního poměru.

Řidič tramvaje u soudu popřel, že napadl Ukrajince s malým dítětem
Řidič tramvaje Daniel Bejvl (vlevo) u Obvodního soudu pro Prahu 10 (17. září 2025)

Výběr redakce

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

před 8 mminutami
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

10:57Aktualizovánopřed 31 mminutami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

před 3 hhodinami
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

před 4 hhodinami
Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

před 5 hhodinami
Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Slavia zakáže pyrotechniku i kukly, prohlásil šéf klubu Tvrdík

Slavia zakáže pyrotechniku i kukly, prohlásil šéf klubu Tvrdík

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici kvůli posudkům, píše Odkryto.cz

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) a vojenská policie zasahují v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích, uvedl v úterý dopoledne server Odkryto.cz s tím, že případ se týká podezření na falšování zdravotních posudků.
před 3 mminutami

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Policie odložila trestní oznámení na poslance Filipa Turka (za Motoristy) ze strany jeho bývalé přítelkyně, která ho vinila z letitého domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i ze znásilnění. Policisté věc odložili kvůli promlčení trestní odpovědnosti. Rozhodnutí dosud není pravomocné, protože si proti němu žena podala stížnost.
před 8 mminutami

VideoNa Broumovsku se někdo zbavuje cenných plemen psů, popsali Reportéři ČT

Na Broumovsku v česko-polském pohraničí se někdo opakovaně zbavuje psů. Zvířata neznámého původu se objevují v okolí příhraničních obcí. Jde o cennější plemena, konkrétně shiba-inu a kavalír king Charles, která patří k těm často chovaným v nelegálních množírnách. Proto je pravděpodobné, že právě z takových množíren pocházejí. Správkyně útulku v Broumově Jana Slováková se domnívá, že majitel psů se zvířat zbavuje, protože mu nepřinášela zisk. Vyšetřování ale zatím nevedlo ke konkrétnímu výsledku. O tématu pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
před 26 mminutami

Soud pravomocně uložil řidiči tramvaje prospěšné práce za konflikt s Ukrajinci

Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi dvě stě hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku, páru musí rovněž uhradit odškodné 55 tisíc korun. Rozhodnutí odvolacího Městského soudu v Praze je pravomocné. Bejvl v minulosti vinu popřel, úterní rozhodnutí nekomentoval.
před 28 mminutami

Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla, volných míst přibylo

Nezaměstnanost v tuzemsku v dubnu klesla oproti březnu o desetinu procentního bodu na 4,9 procenta. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o osm tisíc méně než v březnu. Volných míst přibylo zhruba o tři tisíce na 94 483.
10:15Aktualizovánopřed 58 mminutami

VideoExpert popsal, jak je to se zodpovědností na školách v přírodě či na výletech

„Škola se nikdy nemůže úplně zprostit odpovědnosti,“ říká o školách v přírodě, školních výletech a zájezdech advokát z právnické fakulty Univerzity Karlovy František Korbel. „Pedagog je odpovědný vždy,“ dodává. Zároveň upozorňuje, že pro zmíněné typy akcí platí různá legislativa. Zmiňuje také, že rodič může vždy odmítnout poslat dítě na jakoukoli akci mimo školu. Podotkl, že obvyklý limit 25 dětí na jednoho pedagogického pracovníka není daný zákonem, ale určuje ho škola v návaznosti na ministerstvo školství. Před akcí trvající přes pět dní musí rodiče dodat potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé se účastnit, a prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, které nesmí být starší než den. Ve Studiu 6 v rozhovoru s Jolkou Krásnou expert rozebral i další podrobnosti ohledně škol v přírodě, které je dobré znát.
před 1 hhodinou

Pavel a Babiš se dohodli na čtyřech změnách v nominacích velvyslanců

Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dohodl v souvislosti s návrhy nových velvyslanců na čtyřech změnách, oznámil před odletem na summity Slavkovského formátu a Bukurešťské devítky. Blíže je nekomentoval. Usnesení ohledně vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS), Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy prohlásil, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády.
před 1 hhodinou

VideoProtest Kerska proti pískovně zčásti uspěl, zjistili Reportéři ČT

Osadu Kersko proslavil film Slavnosti sněženek natočený podle povídek spisovatele Bohumila Hrabala. Zdejší idylu ale vloni narušila zpráva, že společnost HDTS Power chce ve třech blízkých lokalitách těžit štěrkopísek. Místní obyvatelé se obávají, že Kersko přijde o vyhlášenou atmosféru a pískovna ohrozí krajinu. Oblast navíc podle nich není připravená na zvýšenou dopravu. Začali proto podepisovat petice a obrátili se na odbor životního prostředí. Se svým protestem částečně uspěli, protože firma už stáhla svoji žádost o těžbu ve dvou lokalitách, zjistil Karel Vrána z Reportérů ČT.
před 2 hhodinami
Načítání...