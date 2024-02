Sněmovnu čeká rozhodnutí o sňatcích párů stejného pohlaví. Desítky poslanců stále váhají

Už v nadcházejícím týdnu by sněmovna mohla rozhodnout o sňatcích pro páry stejného pohlaví. Jasněji bude v úterý po dohodě vedení komory. Podle navrhovatelů i podle odpovědí poslanců oslovených ČT jsou desítky zákonodárců stále nerozhodnutých. I proto v posledních dnech sílí apely na ně třeba skrze petice. Poslední evropská země, která schválila manželství pro stejnopohlavní páry, je Řecko.

Rodinu Iva a Jakuba stát jako plnohodnotnou nebere. Jsou registrovaní partneři, vzít se nemůžou. Dva chlapce mají v pěstounské péči. Rádi by si je osvojili, to ale zákon umožňuje jen jednomu z nich. Zmiňují nejistotu, když by se třeba jednomu z partnerů něco stalo.

„Jsme normální lidi, kteří chodí do práce, a chceme mít stejná práva jako všichni ostatní,“ sděluje Jakub Slávka.