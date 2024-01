Reportéři ČT: Žijí v registrovaném partnerství a vychovávají chlapce s handicapem

Partneři Vladimír Maas Patera a František Baďura společně už dvanáct let vychovávají čtrnáctiletého Martina a šestnáctiletého Kryštofa. Chlapce mají v pěstounské péči. Oba kluci mají v různé míře zdravotní handicap. Kryštof chodí do deváté třídy, Martin do sedmé. Poprvé u nich Reportéři ČT natáčeli už před deseti lety. Tehdy měli kluky v pěstounství teprve dva roky.

Vladimír je absolventem obchodní akademie pro nevidomé, František je vysokoškolsky vzdělaný knihovník. Než dostali kluky do péče, trvalo to dva roky, během kterých absolvovali složitá psychologická vyšetření, podobně jako stovky jiných pěstounů – leseb a gayů.

České zákony v současné době neumožňují, aby registrovaní partneři dostali dítě do pěstounství společně. Když nejsou manželé, mohou toho docílit pouze jako jednotlivci. Vladimír tak dostal Martina, František Kryštofa. Že žijí společně, to už žádný problém z pohledu práva není.

Gayům a lesbám jsou k pěstounství nabízeni zpravidla právě děti se zdravotním handicapem, které by jinak zůstaly celý život v ústavní péči. Zatímco šestnáctiletý Kryštof se učí doma, čtrnáctiletý Martin navštěvuje speciální školu pro sluchově postižené v Praze na Smíchově.

Poslední dobou se hodně mluví o možném manželství pro stejnopohlavní páry. Maas Petera s Baďurou by ho prý uvítali. „Pokud máme dvě děti, tak máme de facto každý z nás jenom jedno dítě. (...) Pokud by se, dejme tomu, stalo něco s Kryštofem, tak mě nemusejí pustit do nemocnice, protože já ke Kryštofovi nemám žádná práva. A naopak, s Martinem by zase Františka nepustili ani do školy, ani do nemocnice, prostě nikam, protože ze strany Františka je Martin úplně cizí dítě,“ říká Maas Patera.

„Je to hodně paradoxní. Z tohoto důvodu bych se přikláněl samozřejmě k tomu, abychom měli statut jako manželství. Nemusí se to jmenovat manželství, to je úplně jedno, ale abychom měli stejná práva jako klasická rodina,“ dodává.