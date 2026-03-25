Ministerstvo zemědělství provádí monitoring marží v celém řetězci, uvedl šéf resortu Martin Šebestyán (za SPD), a to od prvovýrobců po maloobchod. Funguje to částečně jako osvěta, řekl s tím, že tuzemský trh je specifický, osmdesát procent potravin se prodává přes řetězce, ve Francii je to asi 46 procent. „Musíme se zaměřit na výchovu spotřebitelů, abychom je vedli k nákupu v jiných částech a abychom co nejvíc domácí lokální produkce dokázali uplatnit v řetězcích,“ zmínil. Místopředseda sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl (ODS) zdůraznil nutnost posilování malých a středních producentů potravin. Upozornil také, že tlak na marže souvisí také s platy a investicemi a jejich možným snižováním. V debatě v Událostech, komentářích hovořili také o cenách hnojiv či pohonných hmot. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
Výběr redakce
Aktuálně z rubriky Domácí
Soud na Slovensku poslal do vazby osobu zadrženou kvůli požáru v Pardubicích
Bratislavský krajský soud už v pondělí poslal do předběžné vazby v rámci vydávacího řízení osobu zadrženou v souvislosti s pátečním úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Plyne to z vyjádření, které poskytl mluvčí soudu Pavol Adamčiak.
ŽivěSenát rozhodne o uzákonění Dne české vlajky
Senát rozhodne o rozšíření významných dnů o Den české vlajky. Ten by měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připadnout na 30. března. Žádný ze senátních výborů ale hladké schválení této změny nepodpořil, podle kritiků je nadbytečná.
ŽivěSněmovna má schvalovat snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň
Poslanci mají na programu koaliční návrh na snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň. V závěrečném kole je rovněž ministerská novela o přerozdělení asi 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mezi menší zdravotní pojišťovny. Poslanci budou opět volit posledního místopředsedu dolní komory. Jediný nominant, předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan, patrně ani počtvrté neuspěje.
Nedostatek míst i prázdné třídy. Demografické rozdíly jsou pro školství další výzvou
Demografické rozdíly se propisují i do českého školství, upozorňuje nezisková organizace EDUin. Vzdělávací systém čelí historicky nejnižší porodnosti, zároveň v některých, zejména velkých městech kapacity škol nestačí. To jen prohlubuje nerovnosti mezi regiony. Pomoci by mohlo slučování či zakládání svazkových škol, shodli se účastníci kulatého stolu pořádaného organizacemi SKAV a EDUin. Zaznělo rovněž, že pokles počtu dětí by také mohl být příležitost pro zkvalitnění výuky.
V parlamentních volbách v Dánsku vyhráli sociální demokraté
Parlamentní volby v Dánsku vyhráli sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové. Zaznamenali však nejhorší výsledek od roku 1903, napsala po sečtení všech hlasů dánská stanice TV2. Zemi čekají zřejmě složitá koaliční jednání, neboť levicové strany sice těsně porazily ty pravicové, ani jeden z bloků však nezískal ve 179členném parlamentu většinu. Rozhodující silou tak mohou být centrističtí Umírnění v čele s ministrem zahraničí a bývalým premiérem Larsem Lökkem Rasmussenem.
Poslanci schválili možnost důchodců ukončit penzijní spoření bez sankcí
Poslanecká sněmovna v úterý zahájila svou 13. schůzi. V jejím úvodu složil slib nový poslanec SPD Josef Nerušil. Několik dalších hodin poté vyplnila vystoupení poslanců s návrhy na změny pořadu schůze. Ten dolní komora schválila až krátce po devatenácté hodině. Poslanci pak v úterý večer schválili možnost důchodců ukončit penzijní spoření bez sankcí a větší ochranu spotřebitelů. Sněmovna také schválila unijní legislativu o mezinárodní justiční spolupráci a povinnost výrobců zdravotnických prostředků hlásit výpadky dodávek.
Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale čtyřicet sedm řízení. Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, kterým zastavila činnost, nebo primátorem slezského města Janem Wolfem (nestr.). Informovala o tom prostřednictvím úřední desky. Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Předseda FAČR David Trunda uvedl, že fotbalová asociace byla iniciátorem zásahu policie kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami.
Načítání...