Se srpnem končí i kotlíkové dotace, využilo je přes 130 tisíc rodin

Kotlíkové dotace v sobotu končí. Stát tak skoro deset let podporoval domácnosti, aby vyměnily stará topeniště za modernější a pomohly vyčistit ovzduší. Nabídku za tu dobu využilo přes 130 tisíc rodin. Celkem si rozdělí více než 15 miliard korun. Akce podle ministerstva životního prostředí měřitelně zlepšila poměry v obcích.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) šlo o zásadní počin pro ovzduší v Česku. „Přece jenom poté, co jsme odsířili elektrárny, teplárny, tak právě lokální zdroje vytápění hrají největší roli, takže ten smysl je tady obrovský a myslím si, že ta investice státu se společnosti velmi vyplatila,“ je přesvědčen ministr.

Původně šlo vyměnit uhelný kotel za jiný kotel na uhlí, starý za lepší, to však definitivně skončilo v roce 2019. Hejtmanství původně přijímala žádosti pouze v papírové podobě, takže vznikaly fronty, provizorní kempy i konflikty. I úřady však postupně přešly na elektronickou komunikaci.

Podle Hladíka je jasné, že uhlí bude jako palivo končit, nejdřív je však podle něj potřeba odstavit ty nejšpinavější kotle. „My jsme se opravdu chtěli soustředit do posledních chvil právě na tu kategorii, která už nemůže být od prvního září provozována – první a druhé emisní třídy, to jsou ty nejstarší,“ avizoval ministr s tím, že nyní je pozornost obrácená ke všem uhelným kotlům.

Poslední odhady hovořily o tom, že v domácnostech zůstává na 150 tisíc nevyhovujících kotlů první a druhé třídy i starších. Podle ministerstva životního prostředí by to mohlo být méně. V každém případě od neděle je lidé již nesmí používat. Zákon dal na výměnu deset let a kvůli válce na Ukrajině a energetické krizi vláda přidala další dva roky.