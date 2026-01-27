Schůzka na Hradě může být jindy, řekl Vondráček. Podle Bartoše mohli účastníci dorazit

Schůzka nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice na Pražském hradě se podle místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) může odehrát jindy. Prezident Petr Pavel ji v pondělí zrušil, neboť někteří účastníci kvůli jednání vlády termín nedodrželi. Člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš (Piráti) ale uvedl, že takové setkání se plánuje dlouho dopředu a pozvaní politici včetně premiéra mohou v těchto případech zasedání kabinetu dočasně opustit. Oba o tématu mluvili v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským.
Svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, řekl Vystrčil při připomínce obětí holocaustu
ŽivěPoslanci řeší Macinkovy zprávy Pavlovi
Poslanci se patrně začnou zabývat novelou stavebního zákona, která zavádí státní stavební správu. Má přispět ke zrychlení povolování výstavby – zejména bytů. Projednají rovněž návrh na přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami. Opoziční Starostové a ODS avizovali, že chtějí jednat i o tvrzení prezidenta Petra Pavla, který na úterní tiskové konferenci nařkl ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) z pokusu o vydírání. Řádná schůze dolní komory pokračuje od úterního odpoledne.
Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat
Prezident Petr Pavel na mimořádném brífinku prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Kvůli zprávám prezident podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí je právníkům k posouzení, zda se nejedná o trestný čin vydírání.
Kvůli holocaustu se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) po válce budoval svět založený na dodržování pravidel, která snižují riziko dalších válek a genocidy. Je odpovědností každého přispět k tomu, aby tato pravidla platila i v současném světě, uvedl Vystrčil při vzpomínkovém setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu. Průvod světel projde i Terezínem. Lovosická radnice odhalila památník obětem na místě bývalé synagogy. Vzpomínkové akce se konají také v Brně, Liberci či Prostějově.
Opozice žádá odvolání Macinky
Lídři opozičních stran reagují na oznámení prezidenta Petra Pavla o zprávách, které mu prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře posílal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). V nich se Macinka snažil prezidenta přesvědčit, aby změnil svůj postoj k Filipu Turkovi (za Motoristy), způsobem, který Pavel označil za pokus o vydírání.
Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS
Pro bezpečný provoz elektrické sítě v Česku je nutné dočasně zachovat dva ze čtyř výrobních bloků elektrárny Chvaletice. Vyplývá to z analýzy provozovatele přenosové soustavy ČEPS, která vyhodnotila dopady plánovaného ukončení provozu tří ze čtyř elektráren skupiny Sev.en. Důvodem zachování dvou bloků elektrárny Chvaletice je mimo jiné obnova soustavy po blackoutu z loňského července. Naopak Elektrárna Počerady a uhelná část teplárny Kladno mohou výrobu ukončit.
Novým šéfem Správy železnic bude Tóth
Správní rada Správy železnic rozhodla o jmenování Tomáše Tótha generálním ředitelem. Bývalý předseda představenstva ČD Cargo se ujme funkce v únoru. Správa železnic (SŽ) byla od začátku prosince bez generálního ředitele a vedením státní organizace byl pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb.
Schůzka na Hradě může být jindy, řekl Vondráček. Podle Bartoše mohli účastníci dorazit
