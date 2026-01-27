Schůzka na Hradě může být jindy, řekl Vondráček. Podle Bartoše mohli účastníci dorazit


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Schůzka nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice na Pražském hradě se podle místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) může odehrát jindy. Prezident Petr Pavel ji v pondělí zrušil, neboť někteří účastníci kvůli jednání vlády termín nedodrželi. Člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš (Piráti) ale uvedl, že takové setkání se plánuje dlouho dopředu a pozvaní politici včetně premiéra mohou v těchto případech zasedání kabinetu dočasně opustit. Oba o tématu mluvili v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským.

Poslanci řeší Macinkovy zprávy Pavlovi

03:47Aktualizovánopřed 1 mminutou
Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

13:02Aktualizovánopřed 14 mminutami
Svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, řekl Vystrčil při připomínce obětí holocaustu

10:03Aktualizovánopřed 23 mminutami
Opozice žádá odvolání Macinky

před 24 mminutami
Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

11:00Aktualizovánopřed 32 mminutami
Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

před 1 hhodinou
Agenti ICE budou na olympiádě v Miláně

před 1 hhodinou
EU a Indie uzavřely obří obchodní dohodu

07:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Poslanci se patrně začnou zabývat novelou stavebního zákona, která zavádí státní stavební správu. Má přispět ke zrychlení povolování výstavby – zejména bytů. Projednají rovněž návrh na přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami. Opoziční Starostové a ODS avizovali, že chtějí jednat i o tvrzení prezidenta Petra Pavla, který na úterní tiskové konferenci nařkl ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) z pokusu o vydírání. Řádná schůze dolní komory pokračuje od úterního odpoledne.
03:47Aktualizovánopřed 1 mminutou

Prezident Petr Pavel na mimořádném brífinku prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Kvůli zprávám prezident podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí je právníkům k posouzení, zda se nejedná o trestný čin vydírání.
13:02Aktualizovánopřed 14 mminutami

Kvůli holocaustu se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) po válce budoval svět založený na dodržování pravidel, která snižují riziko dalších válek a genocidy. Je odpovědností každého přispět k tomu, aby tato pravidla platila i v současném světě, uvedl Vystrčil při vzpomínkovém setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu. Průvod světel projde i Terezínem. Lovosická radnice odhalila památník obětem na místě bývalé synagogy. Vzpomínkové akce se konají také v Brně, Liberci či Prostějově.
10:03Aktualizovánopřed 23 mminutami

Lídři opozičních stran reagují na oznámení prezidenta Petra Pavla o zprávách, které mu prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře posílal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). V nich se Macinka snažil prezidenta přesvědčit, aby změnil svůj postoj k Filipu Turkovi (za Motoristy), způsobem, který Pavel označil za pokus o vydírání.
před 24 mminutami

Pro bezpečný provoz elektrické sítě v Česku je nutné dočasně zachovat dva ze čtyř výrobních bloků elektrárny Chvaletice. Vyplývá to z analýzy provozovatele přenosové soustavy ČEPS, která vyhodnotila dopady plánovaného ukončení provozu tří ze čtyř elektráren skupiny Sev.en. Důvodem zachování dvou bloků elektrárny Chvaletice je mimo jiné obnova soustavy po blackoutu z loňského července. Naopak Elektrárna Počerady a uhelná část teplárny Kladno mohou výrobu ukončit.
11:00Aktualizovánopřed 32 mminutami

Správní rada Správy železnic rozhodla o jmenování Tomáše Tótha generálním ředitelem. Bývalý předseda představenstva ČD Cargo se ujme funkce v únoru. Správa železnic (SŽ) byla od začátku prosince bez generálního ředitele a vedením státní organizace byl pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb.
před 1 hhodinou

před 1 hhodinou

Pro noc z úterý na středu vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahu před ledovkou. Do úterního dopoledne platila výstraha ČHMÚ před náledím a zmrazky.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
