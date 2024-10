První dáma by mohla dostávat 95 tisíc měsíčně

před 21 m minutami

Partneři hlavy státu by mohli na svoji činnost dostávat peníze. Mělo by jít o třetinu toho, co je na výdaje spojené s výkonem funkce vypláceno prezidentovi, měsíčně tedy asi 95 tisíc korun. Novelu připravil resort práce a sociálních věcí. Nyní náklady, třeba na zahraniční cesty první dámy, platí Hrad z náhrad pro prezidenta. Vedoucí prezidentské kanceláře uvedl, že návrh vítá.

První dáma Eva Pavlová svého manžela doprovází při většině významných událostí. Očekává to od ní nejen veřejnost, ale také protokol. „Je hostitelkou svého protějšku. A když jede na státní návštěvu do zahraničí, tak se účastní spolu s tamní první dámou třeba charitativních akcí. V případě, že by tam chyběla, šlo by o anomálii, která vyvolá pozornost a disharmonii v diplomatických vztazích,“ podotkl někdejší mluvčí prezidenta Ladislav Špaček. Podle něj je úkolem partnerů hlav států reprezentovat – a to nejen svým zevnějškem. Na tým, který by jim s přípravou na oficiální akce pomáhal, ale nárok nemají. Ani v případě, že jde o události, kam cestují sami. Eva Pavlová například Česko reprezentovala na summitu manželek prezidentů, který svolala první dáma Ukrajiny Olena Zelenská.

Hlava státu dostává kromě platu, který činí necelých 342 tisíc, také peníze na výdaje spojené s výkonem funkce, jako jsou třeba zahraniční cesty. Měsíčně to je 317 500 korun. Ministerstvo práce a sociálních věcích nyní přišlo s návrhem, aby stát hradil náklady na reprezentaci i partnerům hlavy státu. Peníze na reprezentaci by první dáma mohla podle návrhu začít dostávat už příští rok. Celkem by mělo jít o víc než milion na rok. „Pokud vykonává nějakou činnost – a ono jí není málo – měla by za ni být ohodnocena. A ne spoléhat na to, že se s ní manžel podělí a s každou věcí za ním jít, aby na to přispěl,“ řekl už loni v březnu v rozhovoru pro ČT prezident Petr Pavel.

Není vhodná doba, míní Schillerová „Je tady stav, který se za třicet let nikdy neřešil. První dáma je také někým, kdo reprezentuje Česko, ale zákon z devadesátých let to vůbec neřeší. Dlouhé roky se to řešilo přes různé nadace, sponzory. To si myslím, že není ani důstojné, ani férové,“ okomentoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Opoziční ANO si návrhem tak jisté ale není. „Rozumím tomu, že na partnerku prezidenta jsou kladeny určité reprezentativní nároky, musí k tomu adekvátně vypadat. To je pro mě jako pro ženu srozumitelné. Na druhou stranu není vhodná doba. Je doba, kdy projednáváme asociální zákon, (...) kdy se zvyšovaly daně, kdy ekonomika není v kondici,“ upozornila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. „Z celkového pohledu je to z rozpočtu tak malý výdaj, že není potřeba na to tímhle pohledem nahlížet. Spíše je třeba na to nahlížet tak, že partneři prezidentů plní celou řadu povinností, se kterými je spojena celá řada nákladů,“ prohlásila předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Odměňování prvních dam není běžné Odměňování prvních dam není ve světě běžnou záležitostí. Výjimkou jsou například Spojené státy, kde má funkce první dámy oficiální právní status. Oficiální úlohu při reprezentování své země má například francouzská první dáma Brigitte Macronová – placená ale za ni není. Nemá ani vlastní rozpočet nebo personál. Ani v sousedním Rakousku se tato role nepojí s penězi. Činnost tamní první dámy Doris Schmidauerové je dobrovolná. Plat nepobírá ani první dáma Polska, ačkoliv se tím tamní zákonodárci zabývají dlouhodobě. Agata Kornhauserová-Duda zároveň nemůže pracovat profesionálně v jiném povolání.

První dámy Česka Před Evou Pavlovou reprezentovaly český stát po boku prezidenta čtyři manželky. Oficiální fond pro své potřeby neměla žádná z nich. Už před prezidentskou volbou označovala Eva Pavlová za svůj vzor Olgu Havlovou. Ta vždy při důležitých akcích stála po boku manžela Václava Havla. Třeba v únoru 1990, kdy byla první dámou ani ne dva měsíce, v americkém kongresu sledovala jeho projev. Když čeští hokejisté vyhráli zlato na zimní olympiádě v Naganu, byla zhruba rok první dámou Dagmar Havlová. Hokejisty po svém návratu z Japonska s Václavem Havlem přivítali společně na zahradě svého domu. Účastnila se ale i setkání daleko formálnějších – v Praze například společně s manželem přivítala britského prince Charlese.