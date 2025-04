Průzkum mezi nevoliči: není koho vybrat, stejně se nic nezmění, nevěří státu

Proč někteří Češi rezignovali na volby? Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou televizi je jedním z hlavních důvodů to, že nemají koho volit. U některých dalších je příčinou fakt, že se o politiku vůbec nezajímají. Další nevoliči pak míní, že volby nic nezmění. K tomu, aby přišli hlasovat, by je motivovalo, kdyby viděli reálné dopady voleb a změny k lepšímu a kdyby politici plnili své sliby. Výsledkům průzkumu se věnovaly i Události, komentáře moderované Barborou Kroužkovou.

Třetí skupinou jsou pak frustrovaní (ne)voliči (4 %), kteří se účastnili voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021, avšak letos k urnám spíše nedorazí. „Nás docela překvapilo, že skupina frustrovaných (ne)voličů je poměrně úzká a je to zapříčiněno tím, že hodně lidí, kteří šli volit v minulých volbách do Poslanecké sněmovny, půjde pravděpodobně i teď,“ sdělil sociolog a analytik agentury STEM/MARK Jan Burianec.

Místopředseda TOP 09 a poslanec Matěj Ondřej Havel se domnívá, že tato témata lidi trápí zejména proto, že se každého dotýkají přímo. „Je to přirozené, že to lidé hodnotí jako klíčové ve svém každodenním životě,“ dodal. Podobný názor má i expert na politický marketing z Vysoké školy kreativní komunikace a organizace Digitální Česko Martin Charvát, podle něhož lidem vysoké ceny potravin a energií vadí zejména proto, že je řeší denně.

„Naším úkolem jako politiků je vysvětlit, že na každém hlasu záleží, protože, když si to řekne větší skupina lidí, tak už to není jeden hlas, ale jsou to tisíce nebo desítky tisíc hlasů,“ zdůraznil místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Patrik Nacher, podle něhož o konkrétních mandátech rozhodují klidně jen desítky či stovky hlasů.

Podle Havla má smysl o voliče, kteří neplánují jít k volbám, usilovat a „přesvědčovat je o svých vizích“. S tím souhlasil i místopředseda STAN a poslanec Jan Lacina, podle něhož se hnutí pokusí nevoliče oslovit. Předseda místní organizace Motoristů sobě Matěj Gregor zase uvedl, že Motoristé dokázali řadu nevoličů oslovit během voleb do Evropského parlamentu. „My se rozhodně budeme snažit o to, abychom i nadále ukazovali, že politika může být zajímavá i pro lidi, kteří k volbám nechodí, když řeší jejich problémy,“ dodal.

Co by nevoliče motivovalo přijít k volbám?

K potenciální volební účasti by naopak dotázané motivovalo, kdyby viděli reálné dopady voleb a změny k lepšímu. Nevoliči by také uvítali, kdyby politici dodržovali své sliby. Zmíněna byla rovněž transparentní politická kultura. S tím se ztotožňuje Lacina, který zmínil, že to, co zažívá v Poslanecké sněmovně, je pro něho z pohledu politické kultury „frustrující“.