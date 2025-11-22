Před osmdesáti lety přišlo Československo o Podkarpatskou Rus


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Před osmdesáti lety přišlo Československo o Podkarpatskou Rus
Zdroj: ČT24

Přesně před osmi dekádami ztratilo tehdejší Československo dvanáct tisíc kilometrů čtverečních území a na šest set tisíc obyvatel, když si Podkarpatskou Rus převzal Sovětský svaz. Stalo se tak po jeho hrubém nátlaku.

Země přišla o toto území již podruhé, poprvé obsadili oblast Maďaři po vzniku protektorátu. Poté, co do něj ČSR dvacet let masivně investovala. Připojení k Československu této dosud zaostalé východní zemi viditelně pomáhalo. Přibývalo komunikací, mostů, vodních staveb i veřejných budov.

Podkarpatská Rus měla navíc strategickou hodnotu. Československo sousedilo s Rumunskem a spolu s Jugoslávií společně držely pod kontrolou ambiciózní Maďarsko a jeho menšiny.

Čeští politici ale už za druhé světové války dávali najevo, že na území nelpí a 29. června 1945 premiér Zdeněk Fierlinger podepsal smlouvu o odstoupení území Sovětskému svazu. Schválení smlouvy národním shromážděním 22. listopadu už byla jen formalita.

