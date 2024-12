Přecházení přes koleje je vždy hazard. Tragédii v Zábřehu odvrátil strojvedoucí

Například cestující Kateřina si cestu přes koleje zkracuje pravidelně. „Já vím, že se to nemá, ale když člověk spěchá na vlak...,“ sdělila cestující. Ani v takovém případě by ale lidé podle Českých drah neměli přecházet koleje tam, kde nemají. I přes rychlobrzdu totiž rozjetý vlak zastaví až po vyšších stovkách metrů. Vlak přijíždějící do stanice je navíc hůře slyšet.

Sokolov se nyní soustředí na zajištění větší ochrany života a zdraví občanů instalací pokročilého systému detekce pohybu. Město uspělo v soutěži Slepá místa a získalo chytrý kamerový systém, který bude monitorovat kolejiště. Tento systém dokáže detekovat přítomnost lidí na kolejích a okamžitě upozorní městskou policii. Operátor na základě tohoto upozornění může varovat dotyčné osoby, aby opustily nebezpečnou zónu, což by mělo pomoci snížit riziko tragédií.

Ročně na železnici při srážkách s vlakem zahyne více než dvě stě lidí. V drtivé většině se jedná o ty, kteří se rozhodli ukončit svůj život. Mezi oběťmi jsou však i ti, kteří trať přecházeli na místech, kde to bylo zakázáno. Statistiky ukazují, že počet úrazů na železnici způsobených porušováním pravidel je u osob do 26 let nejvyšší za posledních pět let.