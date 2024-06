„Bylo slyšet, jak se po městě zapínají majáky.“ Po srážce vlaku zasahovaly desítky záchranářů

„Na místě zásahu jsme byli v řádech minut, protože jsme se nacházeli relativně blízko od místa události,“ sděluje zasahující policista Roman Mrkvička. Jenom bylo slyšet, jak se po městě zapínají majáky.

Cvičení zažil už několikrát, ale naostro to bylo poprvé. Necelých patnáct minut po nahlášení nehody na místo dorazil Jakub Fater. Se sanitkou jezdí celkem sedm let. Překonal prvotní šok a hned se zapojil do třídění cestujících podle závažnosti jejich zranění.

„Mně osobně nejvíc v paměti utkvěly děti, protože jsem otec a dětí v kočárku tam nebylo málo,“ říká Fater.