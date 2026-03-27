Plaga chce po Kettnerovi za falešnou fotku adekvátní omluvu, odvolání nezvažuje

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie, na níž jsou zobrazení předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a teolog Tomáš Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích. Tvrdší kroky ministr přijme v případě, pokud by náměstek podobné jednání opakoval. Řekl to s tím, že po Kettnerovi chce důstojnou adekvátní omluvu Minářovi a Halíkovi při jejich osobním setkání.
„Bezpochyby z toho nejsem šťastný, ale nemyslím, si, že krok jedna má být to, že člověk člověka odvolává,“ uvedl ministr. Chce věřit tomu, že Kettnerovo jednání byla chyba a poučil se z ní. „Pokud by se ukázalo, že to nebyla chyba, ale styl práce, tak samozřejmě ty kroky budou mnohem tvrdší,“ předeslal.
S Kettnerem se Plaga domluvil na tom, že jeho aktivita ohledně politických záležitostí bude na sociálních sítích nulová. Ke školství se bude moci náměstek vyjadřovat jednoznačně v souladu programovým prohlášením vlády, podotkl ministr.
K odvolání Kettnera z funkce náměstka vyzval Plagu ve čtvrtek spolek Milion chvilek. Za adekvátní reakci by to považoval i Halík, podle něhož není Kettnerův čin ojedinělým úletem, ale součástí rozvracečských snah SPD. Spolek chce na Kettnera podat žalobu, případem se už začala zabývat pražská policie.
„V této věci se zabýváme podezřením, zda nedošlo k poškození práv osob zachycených na zveřejněné fotografii, jelikož posouzením ze strany odborného pracoviště již máme potvrzeno, že fotografie není pravá a do prezentované podoby byla upravena až následně,“ uvedla policie.
Halík vzkázal, že nevidí řešení ve formální omluvě nebo v jednom setkání. „Jsem přesvědčen, že nešlo o ojedinělý ‚úlet‘ pana Kettnera, nýbrž že smyslem existence a veškeré činnosti SPD a ostatních antisystémových stran je trvale pomocí lží a dalších amorálních prostředků systematicky rozvracet demokratický, proevropský a prozápadní charakter našeho státu,“ podotkl.
Přítomností sil, které nahrávají zájmům Ruska, v klíčových strukturách státu, platí podle Halíka Česko za nevydání premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání. „Šíření podvodných fotografií vnímám jako pouze jednu ukázku daleko hlubšího zla na současné politické scéně,“ varoval.
Kettner už falešnou fotografii smazal
Kettner sdílel a později smazal fotografii vytvořenou pomocí umělé inteligence na sociální síti, kde se za to ve čtvrtek omluvil. „Opravdu nemám potřebu sdílet fake obrázky a texty. Naprosto si vystačím s realitou,“ uvedl s tím, že snímek nevytvořil. Ministrovi tato omluva nestačila, Kettner podle něj už setkání s Halíkem a Minářem inicioval.
Upravenou fotografii podle Deníku N zřejmě jako první zveřejnila facebooková stránka ČT25 Pravda bez cenzury. Podle odborníků, které Deník N oslovil, se zaměřuje na šíření takzvaných deepfake dezinformací.
Minář a Halík jsou na falešné fotografii zobrazeni spolu s mladíkem, kterého policie obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března. Mladíka poslal pardubický soud do vazby spolu s další zadrženou ženou. Třetí podezřelou zadržela policie na Slovensku, čeští policisté pracují na jejím předání do Česka.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle firmy nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle dřívějších informací médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.