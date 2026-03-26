Policie řeší falešnou fotku, kterou sdílel náměstek ministra školství Kettner


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Fotografií vytvořenou pomocí umělé inteligence, kterou sdílel náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) a na které je vyobrazený předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář a teolog Tomáš Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích, se zabývá pražská policie. Uvedla to na síti X. O zveřejněné fotografii ve čtvrtek informoval Deník N. Kettner již podle serveru falešnou fotografii smazal.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) považuje věc za velmi vážnou, vyplývá z vyjádření, které ČTK poskytl mluvčí ministerstva Ondřej Macura. Ministr očekává od Kettnera omluvu.

„Podle náměstka Kettnera šlo o chybu a byl jsem z jeho strany ujištěn, že se nic takového a ani podobného již nebude opakovat. Sdělil jsem mu nicméně, že věc považuji za velmi vážnou a očekávám z jeho strany jak sebereflexi, tak adekvátní omluvu nejen Mikuláši Minářovi a profesoru Tomáši Halíkovi, ale také směrem k celé veřejnosti,“ uvedl Plaga.

Plaga podle Deníku N náměstka zkritizoval. „Já to nechci omlouvat, já jsem jako rád, že to smazal, to je jedna věc. Ale když všem studentům říkám, že práce s chybou je normální, tak já pevně doufám, že se z toho poučí, pokud budu diplomatický. Měl by si samozřejmě ověřovat zdroje a tím, že je v pozici politického náměstka, ne už poslance nebo běžného občana, tak by měl být člověk velmi obezřetný,“ řekl serveru Plaga.

Žena zadržená na Slovensku kvůli požáru v Pardubicích je podle policie Američanka
Shořelá hala v Pardubicích

Předseda Milionu chvilek Minář podle webu avizoval, že s právníkem řeší další postup. Milion chvilek následně podle serveru iDnes.cz ohlásil, že na Kettnera podá žalobu, po předsedovi hnutí SPD Tomiu Okamurovi zároveň žádá omluvu. O podání žaloby podle webu uvažuje i Halík.

Minář a Halík jsou na falešné fotografii zobrazeni spolu s mladíkem, kterého policie obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března. Mladíka poslal pardubický soud do vazby spolu s další zadrženou ženou. Třetí podezřelou zadržela policie na Slovensku, čeští policisté pracují na jejím předání do České republiky.

Rozpoznávací nástroje dokáží odhalit deepfake videa. Většinou jsou ale placené
Ilustrační foto

Kettner webu iDnes.cz řekl, že snímek nevytvořil a po upozornění, že se jedná o podvrh, ho smazal. Podle Deníku N upravenou fotografii zřejmě jako první zveřejnila facebooková stránka ČT25 Pravda bez cenzury. Podle odborníků, které Deník N oslovil, se zaměřuje na šíření takzvaných deepfake dezinformací.

K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle firmy nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle dřívějších informací médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP

Když se řekne „sport“, lidé si nepředstaví pohyb, ale korupční kauzy, říká Nacher

Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) v Interview ČT24 upozornil, že v kauze korupce ve fotbale spolupracuje Fotbalová asociace ČR s policií a sama zahájila v rámci vyšetřování 47 řízení. „Když řeknete slovo ‚sport‘, tak lidé si nepředstaví pohyb a zdravý způsob života, ale ‚bafuňáře‘ a nějaké korupční aféry,“ řekl v rozhovoru moderovaném Terezou Kručinskou. Byl by pro debatu se sázkařskými společnostmi a poradu o tom, jakým způsobem se vůči manipulování se zápasy vymezovat. Cílem by však podle něj nemělo být něco zakazovat. Vyjádřil se i k televizním poplatkům. Na otázku, jak se mají veřejnoprávní média vyrovnat s výpadky příjmů v souvislosti s odpuštěním poplatků určitým skupinám obyvatel, řekl, že detaily nebude prozrazovat, a dodal, že „prostě slíbili některé věci“.
před 34 mminutami

PŘEHLEDNĚ: Jak se financují veřejnoprávní média v Evropské unii

Členské země Evropské unie financují svá veřejnoprávní média nejčastěji pomocí televizních a rozhlasových poplatků nebo skrze státní rozpočet. Zároveň existují i různé kombinace těchto forem platby, stejně jako speciální daň, která poskytuje prostředky veřejnoprávním médiím. Novinář serveru iROZHLAS Vojtěch Dvořáček připravil přehled všech systémů v členských zemí Evropské unie i v další zemích na kontinentu a ve světě.
před 1 hhodinou

Potravinářská inspekce odhalila nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila při mimořádné kontrolní akci nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin cereulid. Jde o výrobek s názvem Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1, zemí původu je Nizozemsko. Informoval o tom mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
před 1 hhodinou

Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, Mol a OMV, aby snížili ceny paliv a „nezneužívali“ konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Paliva jsou v tuzemsku nejdražší za zhruba tři a půl roku. Část dodavatelů energií v důsledku blízkovýchodní krize zdražuje také plyn.
11:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Evropská vysílací unie i novinářské organizace vyjádřily podporu českým veřejnoprávním médiím

Změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku mohou podle mezinárodních mediálních a novinářských organizací ohrozit jejich stabilitu i nezávislost. Signatáři společného prohlášení v čele s Evropskou vysílací unií (EBU) zároveň upozorňují, že zásadní zásahy mají být předmětem široké odborné diskuse a musí odpovídat evropským standardům.
před 2 hhodinami

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Soudy v Brně a Zlíně poslaly do vazby čtyři obviněné ve fotbalové korupční kauze: bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše, bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu, hráče Marka Kalinu a Michala Suchého. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. S obviněními v kauze nesouhlasí primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), který chce očistit své jméno.
09:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Jsou často plní života, plánů a dál bojují, přestože jsou vážně nemocní. Kniha s názvem Jenom chci bejt, kterou napsala redaktorka a dokumentaristka Lea Surovcová, nabízí rozhovory s těmi, kteří vědí, že se jejich čas krátí, nebo zažívají náročné období. Jak sama autorka dodává, kniha je velmi pozitivní a pro všechny. Surovcová se podobným tématům dlouhodobě věnuje.
před 4 hhodinami
