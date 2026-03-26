Policie řeší falešnou fotku, kterou sdílel náměstek ministra školství Kettner

Fotografií vytvořenou pomocí umělé inteligence, kterou sdílel náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) a na které je vyobrazený předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář a teolog Tomáš Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích, se zabývá pražská policie. Uvedla to na síti X. O zveřejněné fotografii ve čtvrtek informoval Deník N. Kettner již podle serveru falešnou fotografii smazal.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) považuje věc za velmi vážnou, vyplývá z vyjádření, které ČTK poskytl mluvčí ministerstva Ondřej Macura. Ministr očekává od Kettnera omluvu.
„Podle náměstka Kettnera šlo o chybu a byl jsem z jeho strany ujištěn, že se nic takového a ani podobného již nebude opakovat. Sdělil jsem mu nicméně, že věc považuji za velmi vážnou a očekávám z jeho strany jak sebereflexi, tak adekvátní omluvu nejen Mikuláši Minářovi a profesoru Tomáši Halíkovi, ale také směrem k celé veřejnosti,“ uvedl Plaga.
Plaga podle Deníku N náměstka zkritizoval. „Já to nechci omlouvat, já jsem jako rád, že to smazal, to je jedna věc. Ale když všem studentům říkám, že práce s chybou je normální, tak já pevně doufám, že se z toho poučí, pokud budu diplomatický. Měl by si samozřejmě ověřovat zdroje a tím, že je v pozici politického náměstka, ne už poslance nebo běžného občana, tak by měl být člověk velmi obezřetný,“ řekl serveru Plaga.
Předseda Milionu chvilek Minář podle webu avizoval, že s právníkem řeší další postup. Milion chvilek následně podle serveru iDnes.cz ohlásil, že na Kettnera podá žalobu, po předsedovi hnutí SPD Tomiu Okamurovi zároveň žádá omluvu. O podání žaloby podle webu uvažuje i Halík.
Minář a Halík jsou na falešné fotografii zobrazeni spolu s mladíkem, kterého policie obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března. Mladíka poslal pardubický soud do vazby spolu s další zadrženou ženou. Třetí podezřelou zadržela policie na Slovensku, čeští policisté pracují na jejím předání do České republiky.
Kettner webu iDnes.cz řekl, že snímek nevytvořil a po upozornění, že se jedná o podvrh, ho smazal. Podle Deníku N upravenou fotografii zřejmě jako první zveřejnila facebooková stránka ČT25 Pravda bez cenzury. Podle odborníků, které Deník N oslovil, se zaměřuje na šíření takzvaných deepfake dezinformací.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle firmy nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle dřívějších informací médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.