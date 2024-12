Pieta připomněla osmdesát let od operace Tungsten

Události: Osmdesát let od začátku operace Tungsten (zdroj: ČT24)

V pražském Suchdole si připomněli osmdesát let od začátku operace Tungsten. Jejím cílem bylo mimo jiné udržovat spojení mezi protektorátem a československou exilovou vládou v Londýně. Účastníci piety současně uctili památku generálmajora Rudolfa Pernického, který výsadku vyslanému z Anglie velel.

Publicista Jaroslav Čvančara se s Rudolfem Pernickým seznámil v osmdesátých letech. Jeho životní příběh znal z veteránova vyprávění, zmapoval ho i ve sbírce fotografií. „Velice ochotně nám povídal, na co jsme se zeptali, byl absolutně otevřený,“ vzpomínal Čvančara.

Vzdálenost ve velké zimě překonali pěšky. Museli se přesouvat pouze v noci a vyhýbat se obydleným místům. Po týdnu dorazili na smluvenou adresu, do penzionu ve Studnici. „Soustřeďovali se tam některé anglické výsadky a kupodivu to vždy uniklo pozornosti nacistů,“ popsal Čvančara.

Pernický strávil léta v uranových dolech

Své úkoly dvojice splnila. „Ať už to bylo přijímání zásob zbraní, ať už to byla právě organizace i ve spolupráci s dalšími paraskupinami, to jsou všechno skutečně úspěšné věci,“ vyjmenoval historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík.

Tyto události i osobnost Rudolfa Pernického si dopoledne připomněli politici, historici i místní obyvatelé u pomníku v pražském Suchdole, kde Pernický dlouhodobě bydlel. „Jsem rád, že tady byli také žáci a mládež, protože i oni by si měli uvědomovat, že svoboda a demokracie opravdu není věčná,“ řekl místopředseda Senátu Jiří Drahoš (za STAN).

Po roce 1948 Rudolfa Pernického komunisté odsoudili ke dvacetiletému vězení – nakonec strávil přes jedenáct let převážně v uranových dolech. V říjnu 2005, krátce před smrtí, dostal od tehdejšího prezidenta Václava Klause za zásluhy v odboji nejvyšší státní vyznamenání – Řád bílého lva.