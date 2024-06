„Jsme Češi, nikdy se nevzdáme.“ Před 82 lety parašutisté podlehli přesile nacistů

Parašutisté se na základě kontaktů domácího odboje již ve dnech po atentátu ukryli právě v kostele v Resslově ulici. Jako první se do něj přesunul 28. května Jaroslav Švarc z výsadku Tin, kterého následovali Kubiš a Valčík, potom dvojice z výsadku Bioscop Josef Bublík s Janem Hrubým, a také velitel Out Distance Adolf Opálka. Jako poslední se kaplanovi Vladimíru Petřkovi představil 1. června Gabčík. Z pražské osmičky parašutistů se o převedení do kostela nedozvěděl jen Karel Čurda. A 28. května odjel z vlastního rozhodnutí k matce do obce Nová Hlína u Třeboně.