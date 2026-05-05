Nekonečný boj s odpadky – i to je podle správců silnic a dálnic nedílnou součástí jejich práce. Ať už na odpočívkách nebo podél autostrád odpadu přibylo – za pět let o čtvrtinu. Poslední dobou se úklidové čety často setkávají i s nebezpečným materiálem, třeba akumulátory. Výjimkou není ani to, že se následně ve sběrném dvoře vznítí. Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic sesbírali podél komunikací a na odpočívkách 2600 tun komunálního odpadu – o 500 tun víc než před pěti lety. Že je kupící se smetí podél silnic stále větším problémem, upozorňuje i Český svaz ochránců přírody. Obzvlášť v místech, kam se pravidelná údržba nedostane. Celkově nejvíce odpadu pochází ze staveb a demolic – 40 procent. Přibližně dvě pětiny komunálního odpadu končí na skládkách. Čtrnáct procent pak jde do spaloven.
Odpadků podél dálnic přibylo za pět let o čtvrtinu
před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
