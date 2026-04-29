O zahraniční politice debatovali v Událostech, komentářích Lipavský a Petříček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) jednal se svým kazachstánským protějškem o nových dodávkách ropy do Česka. V pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) jednal v Ázerbájdžánu o importu plynu. Šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) návštěvu okomentoval na síti X slovy, že česká zahraniční politika má „jasné směřování“. O tématu diskutovali v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou bývalí ministři zahraničí Jan Lipavský (za ODS) a Tomáš Petříček.
„Místo trapného a povýšeného kárání podaná ruka ke spolupráci, partnerství, dialog a budování osobních vztahů,“ uvedl k zahraniční politice na X mimo jiné Vondráček.
„Česko vztahy s těmi zeměmi udržuje dlouhodobě, i my jsme je udržovali takzvaně pragmaticky,“ reagoval člen sněmovního zahraničního výboru Lipavský a odkazoval se na politiku vlády bývalého premiéra Petra Fialy (ODS). Lipavský ovšem zdůraznil také význam hodnot v zahraniční politice a dodržování norem a principů.
V tomto ohledu se podobně vyjádřil také Petříček, který je v současnosti také zahraničněpolitickým poradcem prezidenta Petra Pavla. „Nezaměňujme pragmatismus za nabíhání na propagandu autoritářských režimů,“ varoval. „Pokud někdo říká: dělejme transakční politiku – to je možná pro velmoci, velké státy, které si mohou něco vyměnit,“ podotkl Petříček.
Do debaty byli zváni i zástupci hnutí ANO a Motoristů.