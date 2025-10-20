O superdávku už požádalo přes sto tisíc lidí. Na kalkulačku se ale dál čeká

Během prvních dvou týdnů požádalo o takzvanou superdávku více než sto tisíc lidí, tedy přibližně čtvrtina současných příjemců dávek typu příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí či přídavek na dítě. Všichni, kteří tyto dávky nyní pobírají, musí podat novou žádost do konce roku. Podle ministerstva práce a sociálních věcí se to týká až 450 tisíc osob. Slíbenou oficiální kalkulačku, která by umožnila přepočítat výši nové dávky, resort dosud nepředstavil.
Hned první den, kdy bylo možné o superdávku požádat, zažily úřady práce značný nápor klientů. Situace se však v následujících dnech uklidnila – i proto, že téměř polovina žadatelů podala žádost on-line prostřednictvím systému Jenda, do nějž se lze přihlásit pomocí Identity občana.
„Z pohledu hodnocení prvních čtrnácti dnů jde o velmi dobrý výsledek,“ uvedl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Změny ve výši dávek zatím lidé neznají
Na úřadech práce se zatím lidé nedozví, jak se jejich podpora po sloučení dávek změní. Podle ministerstva si třetina příjemců polepší, třetina zůstane na stejné úrovni a zbytek bude dostávat méně peněz – zejména ti, kteří mohou pracovat, ale nepracují.
Resort dosud ale nepředstavil slíbenou oficiální kalkulačku, která by umožnila přepočítat výši nové dávky.
Svoji vlastní verzi výpočtové pomůcky vytvořilo Centrum pro společenské otázky. „Není to oficiální kalkulačka, ale potřebujeme se něčím řídit a mít možnost klientům něco říct. Bez toho bychom byli úplně bezradní,“ vysvětlila vedoucí týmu přímé podpory kontaktního místa pro bydlení Prahy 7 Kornélie Peterková.
Ministerstvo práce a sociálních věcí na své kalkulačce stále pracuje. Podle Jurečky bude i tato verze pouze orientační. Po dokončení volají i koaliční partneři.
„Nevím, jaké důvody je vedou k tomu, že kalkulačku ještě nemají připravenou, když byl zákon schválen už před prázdninami,“ uvedla místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Pavla Pivoňka Vaňková.
„Prioritou je zatím bezpečné a rychlé podání žádostí, ale slib platí – kalkulačka bude ve druhé polovině října,“ doplnil Jurečka.
Úpravy systému
Přesnou výši nové dávky se žadatelé dozvědí až v dubnu. Do té doby jim bude chodit dosavadní podpora. Už nyní však politici mluví o dalších úpravách systému.
Hnutí ANO kritizuje, že do superdávky byl začleněn i přídavek na dítě, a chce to změnit. „Buď by měl být kompenzován jinými prorodinnými dávkami, nebo z ní vyňat,“ řekl poslanec Aleš Juchelka (ANO).
Podle kandidáta hnutí na post ministra práce půjde právě o jedno z prvních témat, které by v případě svého jmenování chtěl řešit.
- Domácí
- Ekonomika
- Marian Jurečka
- KDU-ČSL
- Superdávka
- Dávky
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Aleš Juchelka
- ANO
- Pavla Pivoňková Vaňková
- STAN
- Příspěvek na bydlení
- Přídavek na dítě
- Kalkulačka
- Jenda
- Centrum pro společenské otázky
- Příspěvek na živobytí
- Sociální politika
- Státní správa
- Žádosti
- Žádost
- Příspěvek
- Systém
- Přídavky
- Občané
- Identita občana
- Výběr
- Výběr redakce