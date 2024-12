Nulová sebereflexe, hodnotí Fialův projev opozice. Podle koalice byl věcný

Místopředseda SPD Radim Fiala označil v souvislosti se slovy o prodávání strachu za svou povinnost pojmenovávat věci, které lidi trápí. „Nezaznělo nic, co by vláda dokázala, co by lidi mohlo uspokojit, že má dobrou vládu. Jmenoval například důchodovou reformu. To není něco, čím by se tato vláda mohla chlubit,“ upozornil.

Předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že česká ekonomika stagnuje a potřebuje okamžitou podporu. Když Fiala zmínil, že chce pracovat na lepším vzdělávání a dostupném bydlení, měl by přispět ke schválení příslušných připravených zákonů, na nichž spolupracovali Piráti ještě jako vládní strana, dodal. „Očekávám, že opravdu přestaneme jen přešlapovat na místě. Stále totiž zbývají důležité kroky, které je s trochou snahy možné dodat,“ podotkl.