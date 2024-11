Novela má usnadnit vyvlastnění kvůli protipovodňovým opatřením

Ministerstvo životního prostředí chce snadnější vyvlastňování pozemků, jejichž majitelé brání stavbám protipovodňových projektů. Po zkušenostech se zářijovou katastrofou navrhuje novelu zákona, která to umožní. Je právě v připomínkovém řízení. Díky ní by stavby chránící před velkou vodou mohly vznikat rychleji. Získaly by status objektů ve veřejném zájmu podobně jako dálnice nebo železnice.

Výstavbu protipovodňových opatření má do budoucna urychlit novela vodního zákona. Usnadnit by měla vyvlastňování pozemků. „To neznamená, že se apriori bude vyvlastňovat, vždy se chce s těmi vlastníky domluvit, ale samozřejmě, pokud by to mělo být blokační, pak to vyvlastnění musí přijít,“ vysvětlil Hladík.

Podle Brabce je návrh příliš obecný

Podle bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) jde o krok správným směrem. Návrh je ale podle něj příliš obecný. „Hovoří o protipovodňových opatřeních, asi stavbách, které vyžadují stavební povolení, ale takových staveb mohou být tisíce. A velká otázka je, zda všechny mají být a mohou být vůbec ve veřejném zájmu,“ poznamenal místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí.

Záměr vítají také opoziční Piráti. I oni ale budou čekat na zpřesnění. „Pokud by se jednalo o zrychlení výstavby velkých přehrad, tak by se potom mohlo stát, že už by třeba se nevěnovala kapacita tomu zjistit, jestli by v tom konkrétním místě nebylo třeba rychlejší, levnější a lepší vystavět tam například něco jiného, ať už to jsou suché poldry, nebo rekonstrukce přírodního koryta,“ vysvětlila místopředsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Klára Kocmanová (Piráti).