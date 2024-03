Nominace více prezidentských kandidátů senátory otvírá korupční prostor, míní Horáček. Změnu pravidel vítá

Dodal, že ve chvíli, kdy může jeden senátor nominovat více kandidátů, tak to podle něj „krásně otevírá korupční prostor“. „Pan profesor (Drahoš) říkal něco o přátelství, mohou to být ale i jiné pohnutky,“ podotkl textař. Oceňuje i další novinku – možnost podpořit občanské kandidáty elektronickým podpisem opřeným například o bankovní identitu.

Rohanovou následně z volby vyřadil Nejvyšší správní soud (NSS), který své rozhodnutí zdůvodnil tím, že ji podpořili výhradně bývalí členové sněmovny v roce 2021. Tedy ještě před vyhlášením termínu prezidentských voleb. Stížnosti Rohanové následně nevyhověl ani Ústavní soud. „Až do rozhodnutí NSS v mém případě nikde nebylo stanoveno, kdy je ten rozhodný termín,“ upozornila v Událostech, komentářích Rohanová.

„Považuji za velmi rozumné, že nebude možné, aby mohli (kandidáta na Hrad) nominovat zákonodárci, kterým vypršel mandát. Jednoznačnost je v tomto případě určitě vítaná,“ pochvaluje si Drahoš. I on kvituje navrhovanou elektronizaci sběru podpisů.

Válková připomněla, že v minulém volebním období, kdy se zaváděla elektronizace petic, byla ve sněmovně předsedkyní příslušného výboru. „Hrozně jsme se báli, že nás to úplně zaplaví. Zaplavení vůbec nejsme, občané jsou spokojeni, využívá se to. A co je nejdůležitější, je tam dobrá kontrola. Takže si myslím, že to umíme, stačí to jen správně aplikovat,“ nechala se slyšet poslankyně.

Otázce prezidentských voleb v Česku se věnovalo i středeční Interview ČT24 s předsedou pirátských poslanců Jakubem Michálkem. Ten po otázce moderátora, proč by měl mít každý poslanec do budoucna možnost podpořit jen jediného kandidáta na hlavu státu, připomněl spor s NSS a ministerstvem vnitra. Soud říkal, že každý poslanec může podpořit pouze jednoho kandidáta, podle ministerstva mohli zákonodárci podpořit libovolný počet kandidátů.

„Ale když se podíváme na tu logiku, tak kdyby skupina poslanců mohla navrhnout do prezidentské volby třeba třicet kandidátů, a tím ji zahltit a znepřehlednit, tak myslím, že by to nebylo správné. To řešení je rozumné a v souladu s tím, k čemu dospěl NSS,“ zamyslel se Michálek.

Michálek: Opozice by se měla poradit, co chce vlastně kritizovat

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna přitom ve sněmovně při projednávání této změny koalici vyčetl, že řeší nesmysly, když bude příští volba hlavy státu až v roce 2028.

„To je zase naše rozháraná opozice, protože buď řešíme věci pozdě, nebo je řešíme v předstihu, a to je podle nich brzo. Měli by se trochu poradit o tom, co vlastně chtějí kritizovat. A když řešíme průběh příštích voleb, tak to musíme připravit tak, aby zákon byl schválen, aby byly vysoutěženy informační systémy, aby je někdo naprogramoval, aby byly otestovány a spuštěny,“ vypočítal šéf pirátských poslanců.