Nezaměstnanost v červnu zůstala na 3,6 procenta

Na jedno volné pracovní místo připadal v červnu v celostátním průměru zhruba jeden uchazeč o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 10,3 uchazeče na jednu pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo na Mladoboleslavsku, a to 0,2 uchazeče na jedno místo.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v červnu 250 337.

V květnu nezaměstnanost klesla na 3,6 z dubnových 3,7 procenta. Analytici předpokládají, že nezaměstnanost nebude dál znamenat pro českou ekonomiku problémy a nečekají její zvyšování.

Problém sehnat vhodné zaměstnance

Za květnovým snížením podílu nezaměstnaných byly podle analytiků sezonní důvody. Proti loňskému květnu se sice nezaměstnanost o desetinu bodu zvýšila, nicméně firmy mají podle expertů potíže sehnat vhodné zaměstnance.

„Určité známky ochlazování v posledních čtvrtletích však patrné jsou a tento vývoj bude pravděpodobně pokračovat po zbytek letošního roku. Pokles podílu nezaměstnaných v letošním roce od března do května patřil mimo pandemické roky mezi nejnižší od roku 2009,“ upozornil hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.