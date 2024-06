Nezaměstnanost v květnu klesla na 3,6 procenta, volných míst ubylo

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v květnu 251 314.

Proti loňsku výrazně vzrostl počet rekvalifikací. „Letos nastoupilo na rekvalifikace 17 019 lidí, přičemž ke konci května se jich účastnilo 4689 osob, což je meziročně nárůst o 83 procenta,“ uvedl ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.