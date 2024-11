Nesmíme přistoupit na Putinovo šíření strachu, říká Lipavský

Adam Kaprál

před 23 m minutami | Zdroj: ČT24

Interview ČT24: Jan Lipavský (zdroj: ČT24)

Síla NATO odrazuje Rusko od kroků, kterých by litovalo, ale nezastavuje Putinovo podněcování strachu. V pořadu Interview ČT24 to řekl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.). Šéf české diplomacie se vrátil ze své čtvrté návštěvy Ukrajiny. „Byla to návštěva v předvečer tří let ruské agrese proti Ukrajině. Zní to, jako by to byla dlouhá doba, nicméně Ukrajina se dále brání. Cítil jsem velkou míru odhodlání, ale ve vzduchu visí mnoho otazníků,“ poznamenal.

Jeden z hlavních otazníků je Donald Trump – v kontextu Ukrajiny je podle Lipavského otázkou, jak ji budou USA po Trumpově nástupu do funkce podporovat – a jestli vůbec. Evropa by se měla připravit i na nejčernější scénář, dodal šéf české diplomacie. „(Americkou podporu) jde kompenzovat, ale Evropa není připravená na to dát potřebné zdroje. Kdyby došlo k okamžitému zastavení podpory ze strany USA, neznamenalo by to, že Ukrajina nebude mít nic – ale dalo by to Rusku velkou strategickou výhodu,“ upozorňuje. I to bylo tématem návštěvy, Lipavský se ovšem během summitu k potravinové bezpečnosti v Kyjevě primárně věnoval vztahům Česka s Ukrajinou.

Nemůžu diktovat, kdo má přijet na Ukrajinu Kromě evropského komisaře pro zemědělství byl český ministr zahraničí jediným vysoce postaveným západním politikem na summitu. „Nedokážu posoudit, proč se Ukrajině nepodařilo sehnat větší účast. Je to asi pro jejich diplomacii výzvou, ale na druhou stranu cestování na Ukrajinu není jednoduché. Znamená to strávit mnoho hodin ve vlaku se složitými přestupy s rizikem ruského útoku. Těžko někomu vyčítat, že do Kyjeva nepřijede,“ říká Lipavský. Ovšem podobné návštěvy přináší politikům jinou perspektivu, upozorňuje ministr. „Pro Ukrajince samotné je velmi důležité vidět, že na ně svět nezapomíná,“ doplnil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Lipavského požádal, aby povzbuzoval západní státníky v cestách na Ukrajinu – aby země nezůstala ve válce sama.

„Nemůžu navrhovat ani diktovat, kdo by měl na Ukrajinu přijet. Samozřejmě když se svými kolegy hovořím, je to téma a do určité míry jsem si to vzal k srdci. Podpora Ukrajiny je naší dlouhodobou politikou, téma udržujeme jako aktivní agendu – ať už na radě ministrů v Bruselu, nebo vystoupeními v Radě bezpečnosti OSN. Nestojí to samozřejmě jen na nás, ale jsme toho plnohodnotnou součástí,“ popsal Lipavský. V podpoře Ukrajiny jsou některé státy v Evropské unii aktivnější, jiné státy, například Německo, jsou zase rezervovanější. Na otázku, zda česká diplomacie vyvíjí tlak na zdrženlivější země, Lipavský uvedl: „Neoznačil bych to za tlak, ale o této agendě hovoříme. Je to téma, které je s Českem velmi silně spojeno.“ „Nesmíme přistoupit na Putinovo šíření strachu“ Tématem posledních dnů je povolení k použití amerických raket na ruském území. S tím se váže snaha ruského vládce Vladimira Putina vyvolat strach v západních státech. „Koncovým příjemcem tohoto šíření strachu je široká veřejnost. Odpovědní státníci musí reagovat jasně a rozhodně,“ myslí si šéf české diplomacie. „Já vždy říkám, že Česko je součástí Severoatlantické aliance, která má i komponentu jaderného odstrašení. Existují plány pro případ takové eskalace – v Rusku to dobře vědí a to je odrazuje od toho udělat kroky, kterých by pak litovali. Ale neodrazuje to Putina od toho, aby nepodněcoval strach z jaderné války,“ míní ministr. „Nesmíme na to přistoupit – musíme být odolní a být sebevědomí v tom, že vědí, co by čekalo v případě rozpoutání jaderného konfliktu. A že kremelské výroky na nás nemají dopad strachu. Ale rozumím každému jednotlivci, který si klade otázky.“

Zabraňme druhému „o nás bez nás“ Lipavský v minulosti několikrát upozornil, aby situace s Ukrajinou nedopadla podobně jako mnichovská dohoda. „Mluvím o tom z několika důvodů. Jako český ministr zahraničí zastupuji stát, který se historicky stal obětí mnichovské dohody. Zároveň je to velmi aktuální vůči nápadům a představám, jak by mohlo proběhnout mírové uspořádání konfliktu. Snažím se podtrhnout, že to nesmí být ,o nás bez nás',“ popisuje. „Za třetí o tom mluvím proto, že Ukrajinci nesmí dostat pocit zrady poté, co byli tak dlouho podporovaní a otevřely se jim dveře do západní civilizace – nesmíme je teď hodit přes palubu. Nikdo oficiálně nepřizná, že to hrozí, ale čas od času se objeví tendence k podobnému nápadu – a ty se snažím preventivně v diskusi vyvažovat,“ říká ministr.