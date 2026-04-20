Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK, iDNES

Ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanci v Česku Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám tuzemským firmám. Podobná rétorika vůči Česku, zdejším subjektům i českým spojencům je zcela nepřípustná, uvedl následně úřad. Velvyslance v pondělí dopoledne na resortu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

„Bylo připomenuto, že je to ruská válka proti Ukrajině, která vedla k vážnému zhoršení bezpečnostní situace v Evropě. Všechny formy pomoci, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině, mají pevné zakotvení v mezinárodním právu,“ zdůraznila tuzemská diplomacie.

Ruské ministerstvo obrany minulou středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábí drony pro Ukrajinu. Na seznamu jsou uvedeny dvě firmy sídlící v Česku – pražská adresa tuzemské pobočky ukrajinské firmy a společnost PBS, jejíž mluvčí už dříve řekla, že „naše veřejné zařazení do takto exkluzivního klubu si někdo objednal“.

Moskva varovala, že společnosti se mohou stát vojenskými cíli. Ruské ministerstvo ve středečním prohlášení uvedlo, že významné zvýšení dodávek dronů Kyjevu prostřednictvím financování ukrajinských a společných podniků v evropských zemích může vést k „nepředvídatelným následkům“ a „prudké eskalaci“ na celém kontinentu.

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka
Ilustrační foto: Ukrajinský voják připravuje dron pro útok na ruském území

Případné hrozby vyhodnocuje policie

Místopředseda ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medveděv podle serveru iDNES.cz po uveřejnění seznamu podotkl, že prohlášení ruského ministerstva je třeba brát doslova. „Seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly,“ varoval. Právě jeho vyjádření bylo spolu se zveřejněním seznamu důvodem předvolání ruského velvyslance.

Policie minulý týden v reakci sdělila, že nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějící drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Informace a případné hrozby vyhodnocuje, uvedla na síti X.

Výběr redakce

Debata o rozpočtovém určení daní se uskuteční, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

04:55Aktualizovánopřed 1 mminutou
Po silném zemětřesení zasáhly Japonsko první vlny tsunami

10:30Aktualizovánopřed 21 mminutami
Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

12:14Aktualizovánopřed 24 mminutami
Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, míří k absolutní většině

10:51Aktualizovánopřed 55 mminutami
ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií

před 1 hhodinou
Na Slovensku začal proces v případu výbuchu plynu z roku 2019

před 1 hhodinou
Ceny ropy a plynu prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

07:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Domlouvat se na rozpočtovém určení daní lze, až se všechny kraje domluví na podobě změny, kterou požadují, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Uznal, že současná podoba rozdělení peněz pro kraje není spravedlivá. Babiš také informoval, že Bezpečnostní rada státu se večer bude zabývat cenami pohonných hmot a zajištěním energetické bezpečnosti. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) oznámil, že Česko společně s Velkou Británií v pátek podepíšou memorandum o spolupráci u malých modulárních reaktorů.
04:55Aktualizovánopřed 1 mminutou

před 4 mminutami

Česká televize a Český rozhlas v pondělí ve společném prohlášení kritizovaly vládní návrh změn financování veřejnoprávních médií. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek svobodného, stabilního a předvídatelného fungování veřejnoprávních médií. Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun.
před 1 hhodinou

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů

Předběžně odhadovaná škoda způsobená požárem skladu plastů v Brně-Přízřenicích je 50 milionů korun, uvedli v pondělí dopoledne hasiči. Příčinu vzniku požáru zjišťují. Doplnili také, že zásahem uchránili hodnoty za půl miliardy. U požáru zasahují od rána, bylo jich tam zhruba osmdesát. Před 9:00 začali počet redukovat.
11:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami

U Jičína se vyskytlo slabé tornádo, letos první zdokumentované, uvedl ČHMÚ

Na východ od Jičína v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim se v neděli odpoledne vyskytlo při dešťové přeháňce slabé tornádo. Bylo prvním zadokumentovaným tornádem v letošním roce v Česku. Na facebooku o tom v pondělí informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Případné svědky tornáda meteorologové požádali o poskytnutí svědectví, fotografií či dokumentaci případných škod.
10:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne rozebrali návštěvu šéfa NATO v Česku

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali návštěvu generálního tajemníka NATO Marka Rutteho v Česku, výdaje na obranu a budoucnost médií veřejné služby. Tématem bylo také směřování Maďarska po vítězství Pétera Magyara v parlamentních volbách nebo nenávist v kyberprostoru. Pozvání přijali publicista Roman Joch, redaktor Reflexu a expert na Maďarsko Oliver Adámek, marketérka Lucie Kubovičová, novinář a moderátor Čestmír Strakatý a bývalá místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Debatou provázela Klára Radilová.
před 3 hhodinami

VideoÍrán může být po válce agresivnější, říká Telička. Je dál od jaderné bomby, míní Landovský

„V tuto chvíli je velmi diskutabilní, jestli byl (íránský) režim oslaben,“ uvedl v Duelu ČT24 bývalý eurokomisař a poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička. Existuje podle něj také možnost, že Írán bude ještě „agresivnější“, než tomu bylo doposud. „Z hlediska dlouhodobé perspektivy nejsem příliš velkým optimistou,“ dodal. Primárních cílů útoku na Írán, tedy oddálit tuto blízkovýchodní zemi od jaderné bomby, bylo podle bývalého velvyslance při NATO Jakuba Landovského dosaženo. „Změna režimu jako sekundární cíl se nepovedla,“ připustil ale. Kromě války v Íránu probrali hosté debaty moderované Danielem Takáčem také opakovaná vyjádření některých amerických představitelů týkající se možnosti odchodu USA z NATO a obchodní vztahy mezi EU a Spojenými státy.
před 4 hhodinami

Začátek týdne bude chladnější a deštivější, od čtvrtka se oteplí

Na začátku tohoto týdne bude místy pršet, nejvyšší odpolední teploty zejména na severu nepřekročí ani deset stupňů Celsia, jinde se dostanou maximálně k 15 stupňům. Od čtvrtka se oteplí až na 18 stupňů, srážky budou už jen výjimečné. V neděli se ale znovu výrazněji ochladí a má víc pršet, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 5 hhodinami
Načítání...