Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanci v Česku Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám tuzemským firmám. Podobná rétorika vůči Česku, zdejším subjektům i českým spojencům je zcela nepřípustná, uvedl následně úřad. Velvyslance v pondělí dopoledne na resortu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
„Bylo připomenuto, že je to ruská válka proti Ukrajině, která vedla k vážnému zhoršení bezpečnostní situace v Evropě. Všechny formy pomoci, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině, mají pevné zakotvení v mezinárodním právu,“ zdůraznila tuzemská diplomacie.
Ruské ministerstvo obrany minulou středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábí drony pro Ukrajinu. Na seznamu jsou uvedeny dvě firmy sídlící v Česku – pražská adresa tuzemské pobočky ukrajinské firmy a společnost PBS, jejíž mluvčí už dříve řekla, že „naše veřejné zařazení do takto exkluzivního klubu si někdo objednal“.
Moskva varovala, že společnosti se mohou stát vojenskými cíli. Ruské ministerstvo ve středečním prohlášení uvedlo, že významné zvýšení dodávek dronů Kyjevu prostřednictvím financování ukrajinských a společných podniků v evropských zemích může vést k „nepředvídatelným následkům“ a „prudké eskalaci“ na celém kontinentu.
Případné hrozby vyhodnocuje policie
Místopředseda ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medveděv podle serveru iDNES.cz po uveřejnění seznamu podotkl, že prohlášení ruského ministerstva je třeba brát doslova. „Seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly,“ varoval. Právě jeho vyjádření bylo spolu se zveřejněním seznamu důvodem předvolání ruského velvyslance.
Policie minulý týden v reakci sdělila, že nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějící drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Informace a případné hrozby vyhodnocuje, uvedla na síti X.