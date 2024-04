Nemocných s černým kašlem je v Česku téměř 6400, za týden jich přibylo 1100

„Při interpretaci je třeba vzít v úvahu, že data z tohoto týdne mohou být ovlivněna pondělním velikonočním svátkem, kdy neprobíhala školní výuka a byly zavřené ordinace praktických lékařů,“ uvedl ve zprávě SZÚ. Podobně hodnotil také 1044 případů z minulého týdne.

Nejvíce nemocných je ve skupině 15 až 19 let, tvoří podle SZÚ necelou třetinu případů. Medián věku nakažených je 25 let. Onemocnělo také 101 dětí do jednoho roku věku, které nákaza ohrožuje více než jiné skupiny, protože ještě nemusí mít dokončené třídávkové povinné očkování. Ochrana proti černému kašli je součástí takzvané hexavakcíny aplikované přibližně v devíti týdnech, čtyřech měsících a roce.