Vláda Andreje Babiše (ANO) má v programovém prohlášení zlepšení vztahů se Slovenskem, což už naplnila, míní ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf české diplomacie se tak vyjádřil v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. „Existuje řada oblastí, ve kterých se nám vyplatí spolupracovat, (…) teď je nejpalčivější energetická otázka,“ uvedl ministr, podle něhož chce vláda mít dobré vztahy se Slovenskem. Macinka zkritizoval předchozí kabinet Petra Fialy (ODS), který se podle něj choval k sousední zemi nepřátelsky. Tamní vláda vzešla dle ministra zahraničí ze svobodných voleb, Česko proto nemá právo říkat slovenským představitelům, s kým se mají, či nemají stýkat – tedy například s ruskými protějšky. „Hodnotová politika skončila v České republice 4. října 2025, kdy byly volby, a hodnotová politika Petra Fialy tyto volby totálně projela,“ prohlásil mimo jiné Macinka.
Szijjártó mluví na nahrávce s Lavrovem o sankcích. Pavel chce přehodnotit vztah s Maďary
13:17před 2 hhodinami
Nemáme právo slovenským představitelům říkat, s kým se mají stýkat, míní Macinka
MŽP ruší desítky pracovních míst. Podle Deníku N zřídí nové oddělení pod Turkem
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) k začátku dubna zrušilo na úřadu při systemizaci 38 míst, uvedl jeho šéf Igor Červený (Motoristé). Vyjádření agentuře ČTK poskytla mluvčí resortu Veronika Krejčí. Úřad podle Červeného zároveň vytvoří odborné oddělení pro klimatickou politiku a Green Deal. Tuto agendu má na starosti vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy).
VideoJen zlomek agendy. Radnici Náměšti nad Oslavou ochromili hackeři
Následky hackerského útoku nyní řeší v Náměšti nad Oslavou. Aktuálně obsluhují jen zlomek potřebné agendy a s postupným návratem k běžnému provozu počítají až během příštího týdne. Důležitou činností úředníků je tak nyní odpovídat lidem po telefonu, jak mají postupovat. Město své obyvatele o situaci na úřadu informovalo a chodby se vyprázdnily. Jediné, co si lidé mohou nyní vyřídit, jsou občanské průkazy a pasy. U nich se totiž pracuje s jinými systémy.
Plaga zkrátil školní rok, skončí v pátek 26. června
Školní rok na základních a středních školách a konzervatořích letos skončí v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo školství o tom informovalo na webu. Původně měl školní rok skončit v úterý 30. června. Opatření podle ministerstva vychází z organizačních a provozních potřeb škol, zároveň zohledňuje chování značné části rodin.
Soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce
Pardubický soud v úterý odpoledne poslal do vazby i pátého člověka zadrženého v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze sdělil, že důvodem k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby dotyčný neutekl, neovlivňoval svědky a neopakoval trestnou činnost. Neupřesnil ale, zda je to Čech, nebo cizinec, muž, či žena. Podle informací ČTK jde o ženu.
Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí
Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Daimler Truck plánuje otevřít závod v Chebu. Podnik s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů dle společnosti zaměstná více než tisícovku lidí. Mimo jiné ve výrobě, ale také v oblastech jako IT, kontrola kvality či údržba. Investice přinese Česku 31 miliard korun do hrubého domácího produktu a 14 miliard do veřejných rozpočtů, prohlásil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Drahá ropa zvyšuje náklady chemických firem, mají problémy i s dodávkami
Chemický průmysl v Česku čelí růstu nákladů i problémům s dodávkami surovin. Hlavní příčinou je současné prudké zdražování ropy a zemního plynu, což jsou klíčové suroviny pro výrobu. Firmy už nyní jednají se svými dodavateli o navýšení plateb za dodávky, zatím v průměru o přibližně deset procent. U vybraných surovin to ale může být i výrazně více, vyplývá z informací Svazu chemického průmyslu. Firmy odhadují, že v případě trvání konfliktu v Íránu po dobu více měsíců bude mít současná situace pro evropské i české podniky fatální důsledky.
Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze
Vlády Česka a Slovenska v úterý poprvé po třech letech společně jednaly. Naposledy se takové konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Premiér Andrej Babiš (ANO) během setkání svého slovenského protějšku Roberta Fica (Smer) požádal, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Fico v reakci uvedl, že Slovensko tak učiní, až budou splněny podmínky.
