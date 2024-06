Nebýt Konečné a Turka, tak by ANO dosáhlo na víc mandátů, věří Havlíček

Podle Havlíčka současná vláda neodhadla situaci kolem Ruska vždy správně. Pokud však kabinet zopakoval to, co říkají bezpečnostní složky, nemá důvod takovým zjištěním nevěřit. „Když to řeknou bezpečnostní složky, já tu důvěru mám. Když to říká vláda, důvěru mám o něco menší,“ doplnil.