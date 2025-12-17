Na Ukrajině padl další Čech, píše iRozhlas.cz

V bojích na Ukrajině podle oficiálních údajů ministerstva zahraničí dosud padli čtyři Češi, nejméně pět se jich pohřešuje a jeden je v zajetí, sdělil mluvčí ministerstva Daniel Drake. Zdůraznil, že skutečný počet padlých či pohřešovaných může být vyšší. Web iRozhlas.cz informoval o případu dobrovolníka z Plzeňska, který na Ukrajině padl letos na podzim. V úterý se s ním rozloučila rodina, přátelé a kolegové.
Zda je aktuální případ dobrovolníka z Plzeňska zahrnutý ve statistikách ministerstva zahraničí, nebo nikoliv, není jasné. Drake řekl, že ministerstvo informace prověřuje.
Podle rozhlasu sedmadvacetiletý padlý dobrovolník David M. v minulosti sloužil v české armádě, konkrétně v 44. lehkém mechanizovaném praporu v Jindřichově Hradci a patřil do 4. brigády rychlého nasazení. Z české armády dobrovolně odešel, aby mohl bojovat v ukrajinské armádě, kde působil dva roky. V ní sloužil u rozvědky a zahynul na Záporožské frontě, napsal rozhlas.
Podle plukovníka Otakara Foltýna z kanceláře prezidenta republiky se jedná o elitnější část ukrajinské armády. „V prostředí ukrajinského konfliktu se slovo rozvědka používá pro průzkumné útvary. Člověk, který u nich slouží, tak je napříč armádami považován za příslušníka elitní části ozbrojených sil. Průzkumníci mají zpravidla lepší výcvik, větší zkušenosti a nesou velmi často vyšší riziko,“ popsal Foltýn pro rozhlas.
Padl jeden den po výročí české státnosti
V září David M. přijel na krátkou dovolenou domů, tehdy ho kamarád Tomáš viděl naposledy, informuje iRozhlas. „Vadilo mu zlo a rozhodl se proti němu bojovat, on byl takový vždycky. Viděli jsme se v září tady a mluvil jsem s ním po telefonu pár hodin předtím, než padl. On věděl, do jakého rizika jde. To bylo takové symbolické, že padl jeden den po výročí české státnosti. Potvrdili to vojáci z jeho jednotky, ale další podrobnosti nám neřekli,“ popsal Tomáš.
„Všechny nás tu zasáhlo to, co se začalo dít na Ukrajině. Je to strašně blízko nás a asi je to i podobné české historii. My jsme měli s Davidem podobné politické názory úplně na všechno. Vždycky jsme spolu všechno probírali, on byl takový můj brácha, kterého já nikdy neměl,“ pokračoval Tomáš.
Mezi smutečními hosty podle rozhlasu převládali vojáci v uniformách, píše rozhlas. Po rozlučce se smuteční hosté přesunuli ke hřbitovu, před kterým je u zdi památník s nápisem Obětem válek, násilí a bezpráví. Zde položili k fotografii Davida M. věnce a květiny. Žádný hrob český dobrovolník nemá, uzavírá iRozhlas.
První Čech padl v červnu 2022
Podle dostupných informací přišel o život první Čech při bojích s ruskou armádou v Donbasu v červnu 2022. Předloni v březnu padl druhý dobrovolník. O dva měsíce později zemřel zakladatel Projektu Phoenix, český medik, který byl vážně zraněn po zásahu šrapnelem na Donbase a poté převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice. Loni v únoru informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovolníka, který bojoval na ukrajinské straně, a to u města Avdijivka.
Kromě toho se dříve objevily informace i o dalších českých dobrovolnících, kteří zemřeli v bojích na Ukrajině. Ministerstvo zahraničí ale jejich úmrtí nepotvrdilo. Například na konci listopadu informovala škola v Uherském Hradišti o úmrtí sedmadvacetiletého muže, bývalého studenta školy, který prý rovněž bojoval na Ukrajině.
Na začátku prosince soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti poslal na 13 let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině proti Rusům. České ministerstvo zahraničí proti postupu Ruska v tomto případu zásadně protestovalo.
