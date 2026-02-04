Mračková Vildumetzová nevidí důvod k vyslovení nedůvěry. Podle Němcové vláda překročila meze

Poslanci jednají o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Tématu se věnovala debata v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová nevidí důvod k vyslovení nedůvěry a vyzývá ke smíření. Podle členky senátního ústavně-právního výboru Miroslavy Němcové (ODS) vláda překročila určité meze včetně dehonestace prezidenta Petra Pavla. Aktuální situace pramení ze střetu mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a prezidentem. „Hlavní aktéři sporu nejsou zkušení politici. Exprezidenti Miloš Zeman nebo Václav Klaus by nevolili takovouto emocionální reakci,“ míní členka senátního ústavně-právního výboru Daniela Kovářová (nezávislá). Šéf senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (nestr.) volá po dialogu a vyčítá prezidentovi, že hned po začátku sporu odletěl na dovolenou.
před 1 hhodinou
