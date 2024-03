Ministerstvo spravedlnosti chce umožnit soudní výslech svědka nebo znalce odkudkoli

Soudní výslech svědka nebo znalce odkudkoli by mohla umožnit novela trestního řádu. Zatím musí během videokonference u vyslýchaného být soudem pověřený člověk, který zajišťuje, že výpověď nikdo další neovlivňuje. Výslechy jsou tak omezené na budovy soudů, věznic nebo policejních služeben. Proti videokonferencím bez kontroly na místě je ale Nejvyšší soud.

Do Prahy by ze zdravotních důvodů nedojel, a tak svědčil z budovy soudu v Liberci. Některé otázky si musel svědek nechat zopakovat, jinak bylo spojení bez problému. Jen nebylo možné ukázat na dálku listinu ze spisu. Jiné videokonferenční sety jsou ale vybavené i on-line skenery nebo soud může sdílet obrazovku. „Výslech přes videokonferenci je do jisté míry omezující z toho důvodu, že toho člověka nevidíte zcela bezprostředně před sebou, takže určitá řeč těla přece jenom uniká,“ hodnotí státní zástupce Zdeněk Michora.

„Pro mě je to výslech stejný jako každý jiný, maximálně v soudní síni se fakticky dá na svědka vyvinout o něco větší tlak než samozřejmě přes videokonferenci – pokud je to potřeba,“ říká obhájce Michal Diamant.

V liberecké jednací síni celou dobu seděl zaměstnanec tamního soudu, který dohlížel na to, že výpověď nikdo neovlivňuje nebo svědek nečte připravený text. Ministerstvo spravedlnosti chce nyní tento povinný dohled ze zákona vypustit, aby byly výslechy na dálku ještě přístupnější.

„Muselo by být prokázáno, že ta osoba je opravdu sama v místnosti a není nikým ovlivňována,“ vysvětluje ředitelka odboru informatiky ministerstva spravedlnosti Elena Ransdorfová.

Jak kontrolovat vyslýchaného

Proti záměru resortu se ale staví Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Nejvyšší soud. „Soud musí mít záruku, že ten člověk, který je vyslýchán, není nikým ovlivňován,“ zdůrazňuje 1. viceprezident Soudcovské unie ČR Roman Lada.

Podle předsedy trestního senátu Městského soudu v Praze Lukáše Slavíka je ale možné mít nad tímto kontrolu. „Za situace, kdy technologie je na takové úrovni, že se dá otočením notebooku, otočením mobilního zařízení v podstatě zkontrolovat na požádání, jestli v té místnosti někdo je, tak pro mě to v podstatě podstatné není,“ říká.

Cílem ministerstva je i to, aby svědci mohli vypovídat třeba přes samoobslužné policejní Pol Pointy, které jsou na některých obecních úřadech, a nemuseli do okresního města k soudu.