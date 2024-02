Ministerstva rozhodla o profesích, které budou moci dříve do důchodu

Ve společnosti Atreon prodávají hlavně hutní materiál – z něj jsou ale také schopni pro zákazníky cokoliv na míru vyrobit. „Když třeba svařujete delší dobu bez filtrační jednotky, tak jste i nadýchaný těch výparů, tak třeba vám je trochu, když to tak přirovnám k mořský nemoci,“ popisuje čtyřiapadesátiletý Petr Gubala, který ve firmě pracuje.

Jednotlivé profese vyhláška podle rizik rozděluje do čtyř kategorií, nárok na dřívější odchod do penze ale získá jen část z nich. „Bavíme se o rizicích, jako je třeba fyzická zátěž, práce v chladu, práce při vyšších nebo vysokých teplotách, to jsou třeba ta rizika, se kterými počítáme,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Náš požadavek byl, že jestliže jsou rizikové práce tři a čtyři považovány za opravdu rizikové, pak by tam ta výhoda měla náležet,“ uvedl místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. Odbory se svými požadavky neuspěly.

Dřívější odchody do důchodu se sice budou týkat celé čtvrté kategorie, ale jen části té třetí. „Tuto kategorii jsme rozdělili do dvou pomyslných rovin. Jedna rovina už teď víme, že je možné je zařadit jako nominanty do náročných profesí. Ta druhá skupina, to je právě otázka dalších studií,“ sdělil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.