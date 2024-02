Návrh profesí, jež by mohly jít dřív do penze, je téměř hotový. Projedná ho tripartita

Události: Dřívější odchod do penze pro náročné profese (zdroj: ČT24)

Už brzy by mohlo být jasnější, které náročné profese by mohly jít dříve do důchodu. Ve čtvrtek se setkají zástupci ministerstev práce a zdravotnictví se zaměstnavateli a odbory. Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) by chtěl, aby se návrh projednal s chystanou důchodovou reformou.

„U čtvrté kategorie je prokazatelné poškození zdraví, lze se tedy velmi jednoduše domnívat, že nominantem by mohly být minimálně práce, které jsou nositelem čtvrté kategorie,“ sdělil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.

Návrh, podle kterého by někteří lidé mohli odcházet do penze dřív, aniž by se jim důchod krátil, je už téměř hotový. Nyní jej dokončují pracovníci resortu zdravotnictví. Zpět na ministerstvo práce ho chtějí odeslat v příštím týdnu. Jednat o něm budou i zástupci tripartity.

Odbory: Návrh profesí, které by mohly jít dříve do penze, by měl být koncem února

Definovat konkrétní profese resorty ale nechtějí. Už dříve také zmiňovaly, že by se opatření mělo týkat těch, u kterých se rizikovost nedá eliminovat ochrannými pomůckami. Zaměstnavatelé takových pracovníků by pak za ně měli hradit vyšší odvody.

„Mělo by to být opravdu jasně odvozeno od toho, že je to v prostředí, které je náročné zdravotně a opravdu člověka poškozuje,“ míní místopředseda poslaneckého klubu STAN Viktor Vojtko.

„Jsou určité profese, ať už se to týká teploty, nebo náročnosti, které do budoucna nebudou schopni lidé vykonávat, třeba po těch 65 letech. Stát by se měl férově domluvit hlavně se zaměstnavateli,“ podotkl místopředseda poslanců ODS Jan Bauer.

Kritika opozice

Dle zástupců sněmovní opozice už taková úprava měla být. Do souvislosti ji dávají se zpřísněním podmínek pro odchod do předčasné penze. Navíc si stěžují, že s nimi o chystaném návrhu nikdo nejedná. „Domnívám se, že předčasné důchody měly jít ruku v ruce právě s náročnými profesemi. A s tím, aby bylo úplně jasné, kdo, kdy a za jakých podmínek do důchodu může odejít,“ myslí si místopředseda poslaneckého klubu ANO Aleš Juchelka.

„Už tady měly být dávno – v minulém návrhu, který vlastně čtyřnásobně penalizoval za odchod do předčasného důchodu,“ okomentovala místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD).

Podle ministra práce je cílem, aby nová pravidla pro lidi v takzvaných náročných profesích platila od příštího roku.