Macinka by měl podle Pipášové odstoupit. To je předčasné, míní Prokop


před 4 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Duel ČT24: Barbora Pipášová (Piráti) a Ondřej Prokop (ANO)
Zdroj: ČT24

Pirátská poslankyně Barbora Pipášová se domnívá, že by ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) měl kvůli textovým zprávám prezidentovi skončit ve funkci nebo být odvolán. „To, co jsme viděli, je nepřípustné, a mám velkou obavu, že hlava naší diplomacie vyjednává tímto způsobem, a to si opravdu nepřeji,“ uvedla. Podle předsedy pražského ANO a zastupitele hlavního města Ondřeje Prokopa je takový krok v tuto chvíli předčasný. Macinka ale podle něj takové zprávy Petru Pavlovi psát neměl. Nedělní demonstrace vnímá zástupce ANO jako signál, že to předseda Motoristů přehnal. Duel ČT24 moderovala Jana Peroutková.

V diskusi hosté pořadu řešili také politickou kulturu v Česku. Hovořili rovněž o sporu mezi prezidentem a vládou kvůli poskytnutí letounů L-159 Ukrajině. V neposlední řadě probrali, jak Češi mohutně pomáhají ve sbírkách Kyjevu.

Politika není pro princezny, prezidenta teď budu ignorovat, říká Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v Otázkách Václava Moravce

Výběr redakce

V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi

V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi

15:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusové na Ukrajině zabili nejméně patnáct lidí úderem dronu blízko autobusu

Rusové na Ukrajině zabili nejméně patnáct lidí úderem dronu blízko autobusu

13:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Útok USA na Írán by znamenal regionální ozbrojený konflikt, varoval Chameneí

Útok USA na Írán by znamenal regionální ozbrojený konflikt, varoval Chameneí

07:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael částečně otevřel přechod Rafah

Izrael částečně otevřel přechod Rafah

09:31Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Politika není pro princezny, prezidenta teď budu ignorovat, říká Macinka

Politika není pro princezny, prezidenta teď budu ignorovat, říká Macinka

12:00Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Pákistánská armáda v reakci na útok v Balúčistánu zabila už 145 povstalců

Pákistánská armáda v reakci na útok v Balúčistánu zabila už 145 povstalců

před 9 hhodinami
Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu

Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu

včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami
V Česku končí těžba černého uhlí

V Česku končí těžba černého uhlí

včeraAktualizovánovčera v 17:51

Aktuálně z rubriky Domácí

Macinka by měl podle Pipášové odstoupit. To je předčasné, míní Prokop

Pirátská poslankyně Barbora Pipášová se domnívá, že by ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) měl kvůli textovým zprávám prezidentovi skončit ve funkci nebo být odvolán. „To, co jsme viděli, je nepřípustné, a mám velkou obavu, že hlava naší diplomacie vyjednává tímto způsobem, a to si opravdu nepřeji,“ uvedla. Podle předsedy pražského ANO a zastupitele hlavního města Ondřeje Prokopa je takový krok v tuto chvíli předčasný. Macinka ale podle něj takové zprávy Petru Pavlovi psát neměl. Nedělní demonstrace vnímá zástupce ANO jako signál, že to předseda Motoristů přehnal. Duel ČT24 moderovala Jana Peroutková.
před 4 mminutami

V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi

Lidé, kteří v neděli odpoledne dorazili na shromáždění spolku Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla, zaplnili pražské Staroměstské a spodní část Václavského náměstí. Demonstrovalo se i v dalších městech. Shromáždění jsou reakcí na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli nejmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí.
15:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Politika není pro princezny, prezidenta teď budu ignorovat, říká Macinka

Předseda Motoristů Petr Macinka (Motoristé) nevidí žádný důvod pro rezignaci na post ministra zahraničí. V Otázkách Václava Moravce tak reagoval na kritiku kvůli kauze textových zpráv pro prezidenta Petra Pavla. Hlavě státu se neplánuje ani omluvit, jak požaduje opozice. Pavel se zároveň podle Macinky situuje do role lídra opozice, nepovažuje proto za vhodné, aby Česko reprezentoval na summitu NATO.
12:00Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Začalo podávání přihlášek na střední školy

O půlnoci ze soboty na neděli začalo podávání přihlášek na střední školy. Uchazeči je mohou podat elektronicky přes systém DiPSy nebo papírovou formou. Zaslat mohou až pět přihlášek, z toho až tři do oborů bez talentové zkoušky a nanejvýš dvě do oborů s talentovou zkouškou. Na přihlášce určí, na který obor chtějí nejvíce. Lhůta pro podávání přihlášek skončí 20. února, čas podání neovlivňuje šanci žáků na přijetí.
před 7 hhodinami

Při požáru v pečovatelském domě v České Třebové zemřel člověk

Při požáru domova s pečovatelskou službou v České Třebové na Orlickoústecku v noci na neděli zemřel jeden z klientů domova, sdělil zástupce města. Hořet začalo v jednom z přízemních pokojů pozdě večer, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
08:39Aktualizovánopřed 10 hhodinami

Drony i auta v klidových zónách. Národní parky loni vybraly na pokutách víc

Sjíždění řeky, létání s dronem nebo kácení stromů v národním parku. Krkonoše, Šumava, Podyjí a České Švýcarsko loni uložily návštěvníkům 601 pokut za téměř 1,8 milionu korun, řekli ČT mluvčí oslovených národních parků. Nejčastěji návštěvníci platili za nepovolené vjezdy a parkování. V roce 2024 bylo pokut sice o sedm více, celková vybraná suma byla ale nižší, a to o téměř půl milionu korun. Podle mluvčího NP Šumava Jana Dvořáka jsou jedním z důvodů vyšší pokuty, které parky loni rozdaly.
před 11 hhodinami

Lince bezpečí přibylo hovorů o sebevraždě

Přes sto tisíc dětí se loni obrátilo na Linku bezpečí, psychické potíže řešilo čtyřiadvacet tisíc z nich. Až sedm tisíc otevřelo i téma sebevražd, těchto hovorů výrazně přibylo. Tři tisíce volajících pak vykazovaly známky týrání a zanedbávání. Psychiatrická péče pro nejmladší zůstává obtížně dostupná. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce zvýšit počet Center duševního zdraví a s ministrem školství Robertem Plagou (oba za ANO) se dohodli na podpoře školních psychologů.
před 12 hhodinami

Počet Slováků, kteří pracují v Česku, se za dekádu zdvojnásobil

Přibývá Slováků, kteří pracují v Česku. Za poslední dekádu se jejich počet zhruba zdvojnásobil, teď se pohybuje kolem čtvrt milionu. Ze všech cizinců také vydělávají nejvíc – často zastávají vyšší pozice a firmy o ně mají zájem. Do Česka jich v posledních letech míří – minimálně za krátkodobou prací – desítky tisíc. O odchodu navíc aktuálně uvažuje až čtvrtina obyvatel. Mezi nejčastější důvody uvádějí právě nedostatek profesních příležitostí. Část Slováků má ambice zůstat v Česku dlouhodoběji.
před 13 hhodinami
Načítání...