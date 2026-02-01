Macinka by měl podle Pipášové odstoupit. To je předčasné, míní Prokop

Pirátská poslankyně Barbora Pipášová se domnívá, že by ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) měl kvůli textovým zprávám prezidentovi skončit ve funkci nebo být odvolán. „To, co jsme viděli, je nepřípustné, a mám velkou obavu, že hlava naší diplomacie vyjednává tímto způsobem, a to si opravdu nepřeji,“ uvedla. Podle předsedy pražského ANO a zastupitele hlavního města Ondřeje Prokopa je takový krok v tuto chvíli předčasný. Macinka ale podle něj takové zprávy Petru Pavlovi psát neměl. Nedělní demonstrace vnímá zástupce ANO jako signál, že to předseda Motoristů přehnal. Duel ČT24 moderovala Jana Peroutková.
V diskusi hosté pořadu řešili také politickou kulturu v Česku. Hovořili rovněž o sporu mezi prezidentem a vládou kvůli poskytnutí letounů L-159 Ukrajině. V neposlední řadě probrali, jak Češi mohutně pomáhají ve sbírkách Kyjevu.