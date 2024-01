Lidé by se mohli zbavit dluhů během tří let. Vládní návrh ale naráží u části koaličních poslanců

Koaliční poslance rozděluje vládní návrh zákona, podle kterého by se lidé mohli zbavit dluhů během tří let. Návrh už čtyři měsíce čeká na druhé čtení ve sněmovně – dosud totiž neexistuje shoda na podmínkách pro odpuštění závazků. Pokud Česko zkrácení osobního bankrotu nepřijme, hrozí mu pokuta od Evropské komise.

Nyní jsou možnosti oddlužení prakticky dvě. Základní předpokládá, že lidé uhradí za pět let aspoň třicet procent dlužné částky. Pokud zaplatí méně, o jejich oddlužení na konci procesu rozhoduje soud. Ve druhé variantě musejí lidé uhradit věřitelům za tři roky nejméně šedesát procent svých dluhů. Současná novela proces pro všechny dlužníky zkracuje na tři roky. Přestože změnu vláda v červnu schválila, ve sněmovně ji zatím prosadit nedokázala. „Zásadní otázkou je, jaká bude výtěžnost, to znamená, kolik mají skutečně dostat jednotliví věřitelé tak, aby nebyla narušena rovnováha,“ podotýká náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel (ODS). Proti dalším úpravám ve prospěch dlužníků je celá opozice, ale také zástupci obcí nebo společenství vlastníků bytů. „Pokud dojde k oddlužení jednoho dlužníka, tak zůstává neuhrazená část nákladů v bytovém domě. Tato část, která je odpuštěna jednomu, se přenese na jeho sousedy,“ vysvětluje Kateřina Horáková ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Michálek: Oddlužení se vyplatí

Podle zastánců novely se ale státu jednodušší oddlužení vyplatí – mimo jiné proto, že ubyde lidí s exekucemi, kteří často pracují načerno. „Zákon jako takový by měl dostat desetitisíce lidí zpět do legální ekonomiky, do placení daní a odvodů tak, aby na ně nemuseli doplácet jejich sousedi,“ podotýká předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Rozdíl mezi tím, když dlužníci budou splácet pět let nebo tři roky, je podle odhadů sto miliard korun. Z toho značná část jde za státem,“ oponuje předseda ústavně-právního výboru sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Koalice už jednala o přidání pojistek proti zneužívání osobního bankrotu, kdy by někdo splácel méně, než může. „Dlužník by před vstupem do insolvenčního řízení měl prokázat, že jeho příjem po dobu insolvenčního řízení bude odpovídat jeho vzdělání, kvalifikaci a místu, kde bydlí,“ vysvětluje předseda sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí a insolvencí Aleš Dufek (KDU-ČSL).



Konečná dohoda ale zatím na stole není. Koalice bude o návrhu znovu diskutovat před druhým čtením.