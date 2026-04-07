Kvůli změnám financování některé univerzity zdražují jídlo v menzách

Část vysokých škol zdražila jídlo pro studenty v menzách. Důvodem je změna podpory studentského stravování ze strany ministerstva školství. Některé univerzity ještě s rozhodnutím váhají, jiné budou dotovat menzy z vlastních zdrojů. Vyplývá to z informací veřejných vysokých škol oslovených ČT.
Více si za jídlo v menze připlatí studenti na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. „Od 1. dubna došlo ke zvýšení cen o 20,50 koruny a je uplatňována plná jednotná cena jídel pro všechny strávníky,“ říká ředitel Správy účelových zařízení VŠCHT Stanislav Starý.
Změna financování studentského stravování se odrazí i na cenách jídel na Univerzitě Hradec Králové (UHK). Podle mluvčího Jakuba Nováka musí škola zrušit dotace ve výši 19 korun, od dubna tak studenti UHK zaplatí 106 korun za jednu obědovou porci. Podobně zareagovala i Vysoká škola ekonomická v Praze, podle oficiálního vyjádření na stránkách školy v jejích menzách stouply ceny o 18 korun na celkových 122 korun za jeden oběd.
Ke zdražení přistoupilo také České vysoké učení technické v Praze. To poskytne slevu dvacet korun pouze na jedno jídlo denně. „Ruší se sleva na bagety, snídaně a polévky,“ uvádí ČVUT v oficiálním prohlášení. Ceny obědů se dosud pro studenty pohybovaly kolem 125 korun, nově se posouvají průměrně na 147 korun (bez uplatnění slevy).
Univerzitu Karlovu bude udržení cen stát 12 milionů
Některé univerzity i přes změny ve financování chtějí držet ceny na současné úrovni. Mezi ně patří i Univerzita Karlova v Praze. „Rozhodl jsem, že ceny jídel v menzách UK se nebudou zvedat a výpadek této dotace z MŠMT ve výši 12 milionů korun ročně pokryjeme z vnitřních zdrojů univerzity,“ uvedl v prohlášení rektor univerzity Jiří Zima. Ke stejnému řešení financování menzy z vlastních zdrojů přistoupily také Západočeská univerzita v Plzni a Masarykova univerzita v Brně.
Další školy, mezi které patří Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technická univerzita v Liberci nebo Ostravská univerzita, o situaci zatím jednají. „Zástupci Ostravské univerzity intenzivně jednají s provozovateli partnerských provozoven a hledají řešení, jak zachovat příznivé cenové podmínky i nadále,“ poznamenává mluvčí univerzity Tomáš Neščák.
Od dubna ministerstvo změnilo způsob podpory studentského stravování. Přesunulo peníze z dotace přímo určené ke zlevnění studentského stravování do obecnějšího rozpočtového okruhu vysokých škol. Podle ministerstva je nový přístup flexibilnější a školy tak mohou více cílit na znevýhodněné studenty – třeba přímou formou stipendií. „Změna se nedotkne dostupnosti ani kvality stravování a výše podpory ze státního rozpočtu je zachována. Záměrem ministerstva je, aby podpora skutečně doputovala k těm studentům, kteří ji potřebují,“ uvádí vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Dana Bilíková.
