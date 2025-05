Křivoklátsko nikoho neomezí, říká Hladík. Park nebude fungovat, míní Brabec

Pokud národní park Křivoklátsko nevznikne, neznamená to podle bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) rozvrat ochrany přírody. Jeho spolustraníci spolu s SPD potřebnost vzniku dalšího národního parku zpochybňují. Opakované výpady opozice ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) odvrací s tím, že park je navržený tak, aby nikoho neomezil.

„Křivoklátsko je chráněná oblast, jsou tam národní přírodní rezervace,“ zdůraznil ve vysílání ČT24 Brabec. „Je to o tom, kdo přesvědčí nebo nepřesvědčí region, co si zaslouží chránit. Národní park ovšem není houska na krámě,“ poznamenal. Tlak na obce může být podle něj kontraproduktivní. „Natlačit regionu národní park proti jeho vůli je mina v základech a nikdy to nebude fungovat,“ je přesvědčen.

Pokud národní park Křivoklátsko nevznikne, neznamená to podle Brabce rozvrat ochrany přírody.