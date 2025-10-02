Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) po úterním zásahu u jihomoravských silničářů obvinili pět lidí. Zásah se týkal tří veřejných zakázek Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje z roku 2023. Každá ze zakázek měla mít hodnotu do 10 milionů korun.
Kriminalisté obvinili pět lidí v případu jihomoravských silničářů
„Jedná se o veřejné zakázky, u nichž byla v každém jednotlivém případě při zahájení zadávacího řízení předpokládaná hodnota ve výši do 10 milionů korun bez DPH,“ uvedl olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
Policie jednání posoudila jako trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. U dvou z obviněných také jako trestný čin přijetí úplatku. Obviněným v případě odsouzení hrozí uložení trestu odnětí svobody na dva roky až osm let.
„Obvinění byli policejním orgánem krátkodobě omezeni na osobní svobodě, ale ze zadržení byli propuštěni, návrh na jejich vzetí do vazby nebyl soudu podán,“ doplnil Dragoun. Detektivové z NCOZ zasahovali u silničářů na jihu Moravy v úterý. Zásah se týkal blanenské pobočky, případné další nejsou známy.
Podle vrchního žalobce současný případ na jihu Moravy souvisí s případem zadávání veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji, v nichž bylo rozhodnuto o zahájení stíhání v listopadu 2023 a v listopadu 2024. Trestní řízení je ale vedeno samostatně.