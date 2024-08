Kraj ani město pro Liberty víc udělat nemohly, shodli se primátor s hejtmanem

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Ostravská huť Liberty chystá hromadné propouštění, v následujících dnech skončí téměř osmnáct set zaměstnanců, převážně z prvovýroby. Zachována zůstane například válcovna nebo rourovna. Zaměstnancům, kteří výpověď dostanou, přitom hrozí, že po celou výpovědní dobu nebudou dostávat mzdu. Jejich situace je složitá, shodli se v Událostech, komentářích hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) a primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS). Kraj i město podle obou udělaly pro pracovníky maximum. V nejčernější scénář, tedy propuštění všech zaměstnanců naráz, ale ani jeden z nich nevěří.

Taková situace je podle obou politiků vysoce nepravděpodobná, třebaže zaměstnanci Liberty platy za srpen dost možná nedostanou – nebo alespoň ne včas. I kdyby k hromadnému propouštění došlo, region je podle ostravského primátora schopný stovky lidí zaměstnat. „Do Ostravy v posledních letech přišlo mnoho významných investorů. Město teď například prodalo pozemky, na kterých do dvou let vznikne továrna na vozy BMW. Poptávka po zaměstnancích tu je, a pokud by se černý scénář naplnil, může to být příležitost pro další průmyslová odvětví,“ je přesvědčen Dohnal.

Podle moravskoslezského hejtmana, poslance a primátora Havířova Bělici bude mít potenciální propuštění na zaměstnance Liberty tak jako tak negativní dopad. „Lidé, kteří ztratí práci, budou muset projít rekvalifikací. Do té doby ale budou nastupovat do jiných oborů jako nekvalifikovaní s nižšími platy, což ovlivní životní úroveň jejich i dalších obyvatel kraje,“ uvědomuje si hejtman. Kraj podle něj udělal pro podporu zaměstnanců, co mohl. Nabídl jim bezúročné půjčky ve výši 25 tisíc korun na osobu v celkové hodnotě 16,35 milionu korun, půjčilo si před 650 lidí. Peníze musí vrátit do konce roku – a podle Bělici už tak někteří udělali.

Role státu „Jiné nástroje (než půjčky) na pomoc lidem v Liberty my ani město Ostrava nemáme, od toho je tu stát. Rekvalifikace neděláme, jen lidem radíme, vzděláváme a spolupracujeme s úřadem práce. Ale ten problém nemáme řešit my, v první řadě to má řešit vláda,“ myslí si Bělica. Kabinet Petra Fialy (ODS) i soudy podle Bělici postupovaly pomalu. Kdyby na špatnou situaci v Liberty reagovaly rychleji, dopady na zaměstnance by byly menší, míní poslanec ANO. „V tomto týdnu byla přes soud zablokovaná část majetku původních majitelů, což bylo důležité, ale myslím si, že to nemuselo trvat půl roku. Tlak přes věřitele mohl být vytvořen dřív,“ vyčetl hejtman vládě.

Ostravský primátor se svých spolustraníků a koaličních spojenců v kabinetu zastal. Ministerstvo práce a sociálních věcí se podle něj do pomoci Liberty aktivně zapojovalo, mimo jiné vyplácením mezd za poslední tři měsíce. Podle Dohnala je celá záležitost problémem vlastníka, kterým je v případě Liberty koncern CFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. „Je třeba si uvědomit, že celá záležitost je sporem dvou soukromých firem, respektive jejich úpadkem, kdy do toho stát, kraj ani město nemůže aktivně vstupovat,“ upozornil Dohnal. Politici doufají v investora Podle Bělici i Dohnala by zaměstnancům Liberty teď nejvíc pomohlo, kdyby se našel nový investor, který by svými vklady zachránil v huti aspoň druhovýrobu. Šance jsou z pohledu obou politiků vysoké, insolvenční správce by mohl vstup investora oznámit v nejbližších dnech. „Dnes už není žádným tajemstvím, že se bavíme buď o Třineckých železárnách, nebo o Jaroslavu Strnadovi (vlastníkovi supiny CE Industries), kteří by druhovýrobu mohli převzít,“ věří Jan Dohnal. Moravskoslezský hejtman s ním souhlasil. „Jestli se podaří vstup jakéhokoliv českého strategického investora, který by zachránil v první fázi druhovýrobu, tak by to mělo smysl pro celý region,“ věří Bělica.