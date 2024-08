Insolvenční správce Liberty jedná se dvěma zájemci o část provozů huti

Insolvenční správce zadlužené huti Liberty Ostrava jedná se dvěma zájemci o provoz rourovny a válcovny plochých výrobků, tedy závodů 15 a 16. Zajištění tollingového a úvěrového financování pro provoz těchto závodů by mohlo znamenat udržení přibližně 1500 až 1700 pracovních míst a dalších pozic v obslužných závodech, sdělil insolvenční správce Šimon Peták.

„Aktuálně je klíčové, abychom získali tollingové a úvěrové financování pro zachování druhovýroby, o kterém v těchto dnech intenzivně jednáme se dvěma vážnými zájemci. Díky tollingu bude Liberty schopna zachovat rourovnu a válcovny, zhruba 1500 až 1700 zaměstnanců v těchto závodech a další v obslužných provozech, získat prostředky na jejich výplaty a zachovat hodnotu těchto částí podniku. To je velmi důležité pro majetkovou podstatu a uspokojení věřitelů,“ popsal Peták.

Podle informací ČTK jsou jednání v pokročilé fázi a v nadcházejících dnech by nabídky mohly být vyhodnoceny. Záměrem takzvaného tollingu je v tomto případě i udržení obchodu. Huť by od tollingové společnosti získala materiál, zpracovala ho, ale zároveň ho i prodala tak, aby se udržel obchod, což by zvyšovalo hodnotu firmy.

Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, začala odstavovat koksovnu a chystá se hromadné propouštění. Odbory už dříve uvedly, že by se propouštění mohlo dotknout až 2600 zaměstnanců ze současných téměř pěti tisíc.

Majetek huti má od pátku na starosti insolvenční správce

Krajský soud v Ostravě v pátek zakázal Liberty Ostrava dále nakládat s podstatnou částí jejího majetku. Majetková práva nově vykonává právě insolvenční správce. Soud tak vyhověl návrhu prozatímního věřitelského výboru a insolvenčního správce na omezení majetkových práv.