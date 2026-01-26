Krádež Kadyrovova koně se nepotvrdila, policie řeší možné porušení sankcí


Oznámení o krádeži hřebce jménem Zazou, který měl podle dostupných informací patřit čečenskému vůdci Ramzanu Kadyrovovi, se nepotvrdilo. Policie nově věc prověřuje jako možné porušení mezinárodních sankcí. Koně údajně po dohodě s majitelem odvezlo několik lidí. Uvedla to mluvčí ústecké policie Pavla Kofrová. Hřebec byl na sankčním seznamu, který zakazoval jeho prodej, převod nebo vývoz mimo Evropsku unii. Zvíře podle policie někdo převezl přes Polsko a následně vyvezl mimo EU, pravděpodobně do Čečenska.

Podle policie neznámý pachatel ukradl koně ze stáje v obci Krabčice u Roudnice nad Labem v březnu 2023. Jeho hodnota se pohybovala kolem čtyř set tisíc korun. Jak se ale v současnosti ukazuje, o krádež podle policie nešlo. „V předmětné věci není dáno podezření z trestného činu krádeže, neboť bylo zjištěno, že k vyvezení hřebce došlo na základě sjednaných služeb a domluvy mezi majitelem a dalšími osobami,“ doplnila Kofrová.

Podle policie koně vyvezli přes Polsko mimo území Evropské unie, s nejvyšší pravděpodobností do Čečenska. Tamní vůdce patří mezi nejmocnější lidi v Rusku a má blízké vztahy s vůdcem Vladimirem Putinem.

Odcizený plnokrevný kůň z Litoměřicka
Dřívější pokus o krádež

Server Jezdci.cz uvedl, že hřebce jménem Zazou koupil Kadyrov v roce 2012. Celkem absolvoval 36 dostihů, devětkrát zvítězil a získal tak přes 1,2 milionu eur (v přepočtu přes 28 milionů korun). Kvůli uvalení sankcí ale Kadyrov nemohl s koněm nijak nakládat.

V lednu 2022, tedy těsně před ruskou invazí na Ukrajinu, se dvojice rusky hovořících mužů pokusila koně z hřebčína odvézt. Upozornil na to Radiožurnál. Majitel stáje Rostislav Kopecký ale odmítl koně vydat. „Argumentovali, že je povezou do Polska a že v rámci Evropské unie mohou se zmrazeným majetkem pohybovat,“ řekl Kopecký Radiožurnálu.

Samotná Kadyrovova stáj byla od roku 2012 registrována u organizace Jockey Club Česká republika. Po ruském vpádu na Krym a vstupu sankcí EU v platnost v roce 2014 české ministerstvo financí omezilo peněžní toky stáje. Mladá fronta DNES upozornila, že Kadyrovovi patřila právě stáj Darhorse z Krabčic.

Ze stáje na Roudnicku někdo ukradl koně, který patří čečenskému vůdci Kadyrovovi
Ramzan Kadyrov

