Kolovratník odmítá reformu důchodů „na sílu“. Podle Skopečka by jinak neprošla

Na otázku, proč hnutí ANO nespojilo síly a nekonzultovalo postup s druhým opozičním uskupením SPD, odvětil, že se ANO rozhodlo v této věci postupovat samostatně. „Možná tušíme, že i kdyby tam třeba došlo k nějaké koordinaci, že asi výsledek – rozhodnutí soudu – by byl stejný a nic by to nezměnilo,“ zamyslel se.

„Nevím, jestli to nazývat porážkou, prostě je to výsledek, který pochopitelně respektujeme, respektujeme rozhodnutí nezávislých soudců,“ odpověděl Kolovratník na otázku moderátorky, zda je verdikt ÚS pro ANO porážkou. Hnutí prý výsledek i vzhledem k předchozím rozhodnutím ÚS „trochu čekalo“.

„Rozsudek je jasný – řekl, že demokracie je o tom, že ve finále většina, která má legitimitu v Poslanecké sněmovně, má mít šanci rozhodnout poté, co si vyslechne argumenty, kritiku menšiny. A to se ve sněmovně stalo,“ reagoval na verdikt Ústavního soudu Skopeček. Debata o reformě penzí v dolní komoře byla dle něj ukončena proto, že trvala mnoho hodin a opozice ji využívala ke zdržování bez dalších argumentů proti podobě penzijní reformy.

Podle Kolovratníka jsou případné změny na odpovědnosti koalice v daném volebním období. „I my chceme být efektivní, ale přeci (…) taková dohoda má být nejen napříč spektrem, ale bude to od příštího volebního období. Ne, že budeme měnit pravidla během hry,“ podotkl. Nesouhlasí s tím, že hlasování u důchodové reformy muselo být „na sílu, na čas“.

Skopeček kontroval, že pokud by na pevné hlasování nedošlo, tak by penzijní reforma nebyla do konce tohoto volebního období schválena vůbec. Koalice podle něj nabídla opozici podíl na přípravě této reformy, ANO však po prvním jednání údajně „popřelo, co bylo dohodnuto“ a dalších jednání se neúčastnilo. Druhé opoziční hnutí SPD se dle Skopečka debaty naopak účastnilo.

Kolovratník potvrdil, že pokud bude hnutí ANO v příštím volebním období ve vládě, do důchodové reformy sáhne „zásadním způsobem“. Zmínil například věk odchodu do penze nejvýše v 65 letech a postupnou revizi systému.