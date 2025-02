K závazku NATO v rozpočtu chybí miliardy, vláda přesto chce dát ještě víc

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) zvažuje navýšení obranných výdajů na 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2026. ČT na základě aktuálních predikcí resortu financí spočítala, že oproti letošku by to znamenalo nárůst o téměř 34 miliard korun. K dosažení dvouprocentního závazku vůči NATO přitom letos chybí v rozpočtu skoro osm miliard.

Na dalším zvyšování armádních výdajů panuje v koalici shoda. „My prostě musíme zvyšovat výdaje, které dáváme do obrany a do bezpečnosti, takže 2,2 procenta je určitě věc, o které se bavme. Peníze, které vkládáme do obrany, nejsou jenom peníze, za které se koupí nějaké zbraně, ale jsou to peníze, které současně pomáhají průmyslu, český obranný průmysl je velmi silný,“ řekl Fiala k výhledu na rok 2026.

Loňský obranný rozpočet Česka po 19 letech dosáhl dohodnutých dvou procent HDP. Peníze šly na platy vojáků i civilních zaměstnanců, zálohy na letouny F-35, vojenské důchody a dávky nebo zálohy na dopravní stroje Embraer. Letos ale k dosažení této hranice v rozpočtu chybí zhruba osm miliard korun.